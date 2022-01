Glatteisunfall fordert zwei Verletzte

Auf glatter Fahrbahn ins Schleudern geraten ist am Donnerstagabend ein 21 Jahre alter Autofahrer auf der Kreisstraße zwischen Baienbach und Fronhofen. Der junge Fahrer verlor die Kontrolle über seinen BMW und prallte mit dem entgegenkommenden Daimler eines 22-Jährigen zusammen, wie die Polizei mitteilt. Beide Fahrer verletzten sich bei der Kollision leicht und wurden von Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Wagen entstand nach erster Einschätzung jeweils Totalschaden.Sie mussten abgeschleppt werden.