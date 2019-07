Gewitterchaos bringt das Einhaldenfestival beinahe zum Erliegen

Land unter beim Einhaldenfestival auf dem Kaseshof in Geratsreute, am Samstagabend. Weil aber das Festival-Motto „Kultur in der Natur“ auch bedeutet, den Naturgewalten Raum zu geben, hat sich nach einem sintflutartigen Gewitter zwar das Zeitfenster der Künstler verschoben – die meisten Gäste jedoch sind geblieben. Um Willy Astor, den Hauptact des Samstags, zu sehen. Auch wenn das nasse Füße und Regencape-Alarm bedeutete, verwässertes Bier und schlechte Sicht, bedingt durch hunderte Regenschirme, die bitter nötig waren.

Von Wasserpfützen auf der Bühne oder technischen Problemen wie zu viel Bass oder zu wenig bis gar kein Licht lässt sich ein echter Astor nicht schrecken: Der Bayer rappt sich unbeirrt durch das geschmeidig-geniale Lebens des „Pubatiers“ („Stör mich nicht, wenn ich chill, wischen ist für mich mission impossible“), er schwirrt ab in den Urlaub (auf die Spirituosen, wo er seine Literwochen verbracht und der Selbshilfegrappa einiges über seinen Kümmerling gelernt hat).

Professionell präsentiert Astor seine hintersinnigen bis hirnverbrannten Wortklaubereien, bei denen das Küchenkraut sich ganz und gar nicht beiläufig wie „Dildo“ anhört, und selbstverständlich hat er – Regenchaos hin oder her – seine unerschrockenen Fans schnell so, wie er sie haben möchte: als enthemmte Masse, die auf des Künstlers Geheiß Vulgäres grölt, wenn Astor seinen vielleicht besten Evergreen, den kubanischen Gassenhauer „Guantanamera“ zum Besten gibt.

Hunderte Einhalden-Besucher haben sich ins Zelt geflüchtet, auf der Bühne untergestellt und unter Dachvorsprünge an den Verpflegungsständen, als gegen 19.30 Uhr die Welt bei Fronhofen im Wasser zu versinken scheint. Auf dem ausgewiesenen Parkplatz – einem abgemähten Weizenstoppelfeld – muss bereits der Traktor anrücken, etliche Autos stecken fest. Neue Besucher parken gleich an der Straße, bleiben aber zunächst ratlos in ihren Fahrzeugen sitzen. Aus den dunklen Wolken brechen Sturzbäche, Blitze jagen über den Himmel. Durch die Scheune des Kaseshofs läuft ein Fluss, ergießt sich an der verwaisten Kasse vorbei auf die Straße. Weltuntergangsstimmung. Auch hinter der Bühne, im Künstlerbereich herrscht trübe Stimmung. Veit Hübner, der mit seiner Formation „Foaie Verde“ den Samstagabend eröffnen soll, weiß noch nicht, ob überhaupt ein Künstler auftreten kann. Durch die Zeltplane tropft Wasser. Nach einer guten Stunde dreht der Wettergott zumindest die Schleusen zu. Und auch wenn natürlich keine Picknick-Stimmung mehr aufkommen mag: Die eingeschworene Einhalden-Fangemeinde schiebt sich vorsichtig auf die klatschnassen Bänke, zurrt die Reißverschlüsse an den Regenjacken hoch und lässt sich gerne von einem kurzen Notfall-Set der Opener etwas in Schwung bringen. Als Astor dann auf die Bühne steigt, sich hinter seinem Gitarrenständer und dem Notenbuch in Position bringt, die ersten Pointen (in Demeter-Qualität) zum Aufenthalt in der Klinik oder zum Hochzeitstag abfeuert und von „Abraham und Betraham“ reimt, da geht jedem der Hartgesottenen, Ausharrenden, Wettertrotzenden das Herz auf.

Die im Feuchtgebiet-Zelt sitzenden Zuschauer lachen, pfeifen oder klatschen zwar immer ein, zwei Sekunden später, grad so, als hätten die Astor-Gags ein Raum-Zeit-Kontinuum zu überwinden. Und vielleicht ist der Techniker ja tatsächlich gelernter Weinbergschneckendompteur, wie Astor liebevoll spottet. Aber dem Regenchaos zum Trotz feiern die vielleicht 700 oder 800 Menschen den Kupferle-Preisträger von 1994 mit allem, was nasse und vom Schirm gehandicapte Hände hergeben. „Albernheit verhindert den Ernst der Lage“, sagt Astor irgendwann einmal. Das passt.