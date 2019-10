Gemeinderat Fronreute stimmt für teure Starkregen-Prävention

Starke Regengüsse sollen künftig in Fronhofen weniger Schaden anrichten: Dafür müssen zum Beispiel die Ablaufschächte an den Straßenrändern modernisiert und weitere Tiefbauarbeiten erledigt werden. Doch weil die Arbeiten in Summe teurer sind als gedacht, musste der Gemeinderat die Pläne nun abspecken.

Im Norden von Fronhofen, insbesondere im Gebiet um die Reutestraße, hat es zuletzt vermehrt Schäden durch starke Regenfälle gegeben. Seit Anfang des Jahres hat daher ein Ingenieurbüro die Lage untersucht und dem Gemeinderat im Juni einige Empfehlungen vorgelegt. Dazu zählen unter anderem eine Erneuerung des Abflusskorridors um die Ortslage herum und die Modernisierung von Straßenablaufschächten. Auch bei der Wasserführung auf dem Straßenbelag und dem Regenwasserkanal gibt es zum Teil Handlungsbedarf.

Ungemach wegen der Mehrkosten

Die Kostenschätzung für diese Arbeiten taxierten die Experten im Sommer auf 120 000 Euro. Im Haushaltsplan sind hierfür aber nur 60 000 Euro vorgesehen, da ein Umfang der Arbeiten in der nun erforderlichen Höhe nicht absehbar gewesen ist. Doch damit nicht genug. Bei der Ausschreibung der Arbeiten lag das günstigste Angebot bei rund 180 000 Euro. Ortsbaumeister Jürgen Jehle erklärte dies mit der derzeit hohen Auslastung im Bauhandwerk. Außerdem bestehe der Auftrag aus vielen kleineren Arbeiten an unterschiedlichen Stellen, sei also unpraktisch.

Beschluss mit einigen Einsparungen

Schon in der Sitzungsvorlage hat die Verwaltung um Bürgermeister Oliver Spieß angeregt, die Pläne abzuspecken, um die Kosten auf 159 000 Euro zu senken. Unter anderem auf eine weitere Kanalbefahrung mit Videokamera zu Analysezwecken soll verzichtet werden. Die Ratsmitglieder stimmten mehrheitlich bei zwei Gegenstimmen für diesen Vorschlag der Verwaltung.

Gemeinderat Florian Schmieder und weitere seiner Ratskollegen sahen die Notwendigkeit, auch das Gespräch mit den Anliegern zu suchen. Sie könnten einen Beitrag leisten, um die Masse des Oberflächenwassers auf ihren privaten Grundstücken zu vermindern.