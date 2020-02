Gemeinde Fronreute beteiligt sich an EnBW-Tochter und stockt bei TWS-Netz auf

Die Gemeinde Fronreute beteiligt sich an der EnBW-Tochter Netze BW und erhöht ihr Stammkapital an der TWS Netz. Neben den finanziellen Vorteilen sollen beide Beteiligungen den Verbund von Versorgern mit ihren Kunden, also den Kommunen, stärken.

Im Fall der Netze BW bezahlt Fronreute für einen Anteil im niedrigen Promillebereich 783 000 Euro, im Fall der TWS Netz erhöht die Gemeinde ihr Stammkapital für 20 900 Euro und damit die Beteiligung von 0,066 Prozent (2014 erworben für eine Einlage von 71 500 Euro) auf 0,084 Prozent auf. Letztere Einlage ist zeitlich nicht befristet und verspricht eine Rendite von zwei Prozent. Im Fall der EnBW-Tochter ist bis Ende 2024 eine Verzinsung von 3,5 Prozent sicher, dann wird über eine Fortsetzung entschieden.

Beteiligung an TWS Netz

Die Technischen Werke Schussental (TWS) sind eine Tochter der Städte Ravensburg und Weingarten sowie der EnBW, 2001 entstanden aus Fusion der beiden Stadtwerke. Neben den Aktivitäten allein für die beiden Städte ist 2006 die Tochter TWS Netz entstanden, die für die Versorgung mit Wasser, Gas und Strom zuständig ist. Diese Angebote bietet die TWS Netz auch Kommunen im Umland an, darunter Fronreute.

Einbindung in die Netze BW

Anders als die Wettbewerber E.on, RWE und Vattenfall hat die EnBW ihr Stromnetz nicht verkauft und damit die Verbindung zu den Verbrauchern erhalten. Die hierfür zuständige Netze BW unterhält aber auch Fernleitungen und Verteilnetze für Gas und Wasser. Vor Ort gibt es lokale Versorger wie die TWS Netz, die für die Verteilung an die Haushalte und Unternehmen zuständig sind.

Die Netze BW ist 1999 mit ihrer Mutter EnBW noch unter anderer Firmierung entstanden. Nun will die EnBW die Kommunen an der Netze BW beteiligen und gründet dafür als Dach eine Beteiligungsgesellschaft, die fortan 24,9 Prozent an der Netze BW halten soll. Die Aktien dieser neuen Gesellschaft sollen an rund 500 Kommunen im Land gehen, weshalb sich für Fronreute der recht krumme Betrag von 783 400 Euro ergibt. Ein Vorteil der neuen Konstruktion ist auch, dass die Kommunen fortan mit zwei Vertretern im Aufsichtsrat der Netze BW vertreten sind.

Rat gibt grünes Licht

Über beiden Beteiligungen berieten die Fronreuter Ratsmitglieder nur kurz, nachdem Bürgermeister Oliver Spieß die Sachverhalte vorgestellt hat. Mit Blick auf die Solidität der Unternehmen und die gute Rendite stimmen Ratsmitglieder zu. Mit Blick auf die angespannte Etatlage votierte Siegfried Bärenweiler im Fall der Netze BW allerdings dagegen, Felix Reichert enthielt sich der Stimme. Damit besitzt Fronreute nun 14 Beteiligungen, über die der Beteiligungsbericht im Haushaltsplan jährlich Auskunft gibt.