Geführte Wanderung an Pfingsten zum Dornach- und Wegenried

Unter dem Titel „Faszination Moor – reich an Orchideen und anderen botanischen Kostbarkeiten lädt Gästeführer Manfred Traub am Pfingstsonntag, 31. Mai, von 14.30 bis gegen 17 Uhr zu einer Wanderung durch die Natur- und Kulturlandschaft mit den eingebetteten Moränenhügeln. Laut Ankündigung will Traub die Teilnehmer zu den schönsten Plätzen im Dornach- und Wegenried führen und die Vielfalt dieser besonderen Flora und Fauna zeigen. Die Streckenlänge beträgt etwa sieben Kilometer. Treffpunkt ist der Parkplatz am Häcklerweiher an der B 32 zwischen Altshausen und Blitzenreute bei der Infotafel. Eine Einkehr in ortsansässigen Gasthäusern ist anschließend möglich.