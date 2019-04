Gästeführer auf der Seenplatte laden am Sonntag zu Aktionstag ein

Vorführungen, Infos und verschiedene Stationen gibt es am Sonntag, 28. April, ab 11 Uhr beim „Aktionstag 10 Jahre Gästeführer“ am Häcklerweiher. In Kooperation mit dem Bauerngarten Vorsee gibt es außerdem ein Hoffest mit eigenem Programm. Unter anderem stehen Vorführungen und Infos zum Unesco-Welterbe und den archäologischen Ausgrabungen 2018 auf der Halbinsel im Schreckensee auf dem Programm.

Der Häckler-Rastplatz ist laut Pressemitteilung Treffpunkt und Infopunkt für alle Stationen der Gästeführer ab 11 Uhr. Aktionen wie ein Blick in die Nistkästen: „Wer brütet denn hier?“ mit Andre Kappler oder „Wassertiere und Insekten am Bach für junge Forscher“ mit Detlef Stoll am Mönch, „Baumarten bestimmen“ mit Karl Köberle, „Geheimnisse der Bodentiere“ mit Susanne Neher, „Waldbewohner-Wildschwein-Wiesel-Dachs und Co.“ mit Bruno Zettler, die „Spurensuche nach Eule, Fledermaus, Fuchs und Hase“ mit Marianne Lörcher und „Geschichte und Geschichten zu Moränen und Kiesgruben um Vorsee“ mit Josef Fürst werden ganztägig angeboten. Bei gutem Wetter lädt Wilfried Scheremet ab 21 Uhr noch zum „Fledermäuse entdecken“ ein. Das Mitmachen und die Vorträge sind kostenlos. Flyer mit dem Aktionsprogramm und eine Stationenwanderkarte liegen am Häckler-Rastplatz aus.