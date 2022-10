Führung über die Blitzenreuter Seenplatte

Auf die Blitzenreuter Seenplatte geht es am Sonntag, 9. Oktober, geht es mit Gästeführer Torsten Alt. Dieser führt auf einer Exkursion rund um den Häckler, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde Fronreute.

Die Blitzenreuter Seenplatte stelle einen der markantesten Landschaftsausschnitte des südwestdeutschen Alpenvorlandes dar. Neben Seen und Jahrhunderte alten Weihern prägen Hangquellsümpfe, verblühte Pfeifengraswiesen auf Niedermoor, Moorfelder und offene Hochmoorflächen das Landschaftsbild, heißt es weiter. Zahlreiche gefährdete Tier- und Pflanzenarten würden dort seit der Wiedervernässung im Jahr 2007 wieder einen intakten Lebensraum finden.

Torsten Alt führt auf einer frühherbstlichen Tour rund um den Häckler-Weiher und gibt fachkundige Erläuterungen zur Geschichte und Bedeutung des „Häcklers“. Was bedeutet das Jahr 1401? Was haben Kommerzienrat Richard Müller und König Karl von Württemberg gemeinsam? Warum gibt es keine Möwen mehr am „Häckler“? Das erfahren die Teilnehmenden auf der etwa fünf Kilometer langen und ebenen Strecke, heißt es in der Mitteilung. Auch Kinder sind auf der ungefähr zweieinhalbstündigen Erlebnistour herzlich willkommen. Hunde dürfen ebenfalls mit dabei sein.

Im Anschluss an die Tour ist eine Einkehr in einer ortsansässigen Gaststätte vorgesehen. Generell werden ab sofort wieder jeden ersten Samstag im Monat Führungen durch die Natur- und Kulturlandschaft mit ihren Moranenhügeln angeboten. Weitere Informationen sind auf der Webseite unter www.zwischenschussenundseen.de zu finden. Für Kinder bis 14 Jahren sind die Führungen kostenfrei, Kinder ab 15 Jahren und Erwachsene zahlen vier Euro.