Frührer Misereor-Präsident: Politik soll sich an Wissenschaft orientieren

„Die Kirche und die Corona-Pandemie“: Um dieses Thema ging es im Dorfgemeinschaftshaus Blitzenreute. Die Ortsgruppe der KAB (katholische Arbeitnehmer-Bewegung) hatte zu diesem Vortrags- und Diskussionsabend eingeladen. Hauptreferent war Josef Sayer, der weltweit vernetzte, frühere Präsident von Misereor, dem Hilfswerk der Katholischen Kirche. Er ergriff unter anderem klar Partei für die Wissenschaft. Von Diskussionsteilnehmern kam unterdessen Kritik an der Katholischen Kirche.

Josef Sayer wies in seinem Vortrag darauf hin, dass sich die Politik in Sachen Coronavirus, über alle Parteigrenzen hinweg, nach der Wissenschaft ausrichte. Das sehe er als ein Modell, um weitere große Krisen, wie zum Beispiel den menschengemachten Klimawandel, anzugehen, wie es in einer Pressemitteilung der Veranstalter heißt. Er mahnte außerdem an, dass im Schatten der Corona-Krise die Vernichtung des Amazonas-Regenwaldes ungehindert weitergehe. „Eine Not darf nicht gegen eine andere ausgespielt werden“, so Sayer.

Fridays-for-Future-Bewegung als Hoffnungszeichen

Bei der Pandemie höre die Politik auf die Wissenschaft, beim Klimawandel sollte das auch so sein, forderte der Referent. Die Fridays-for-Future-Bewegung sieht Sayer als ein Hoffnungszeichen. Unser derzeitiges Wirtschaftssystem, unser Lebensstil, unser Konsumverhalten seien nicht nachhaltig und nicht zukunftsfähig.

Zum Thema „Kirche und Corona-Pandemie“ sagte Sayer, dass die Kirche sich an der Realität zu orientieren habe und nicht umgekehrt. So sei es richtig, dass die Kirche die Regeln vorbildlich einhalte. Die anschließende Diskussion zeigte laut Mitteilung, dass manche Erwartungen der Teilnehmer an die Kirche unerfüllt bleiben. So äußerten Besucher beispielsweise die Meinung, der Hinweis auf Abstands- und Hygieneregeln sei zu wenig. Vielmehr erwarteten sie ein gemeinsames Wort der beiden großen Kirchen, die aktiv auf die Menschen zugehen müssten.

Kritik weiterleiten und Vorschläge machen

Sayer berichtete von einem Gottesdienst, den er im Freien gemeinsam mit drei Gemeinden gefeiert und mit den Ortsvorstehern und Kirchengemeinderäten vorbereitet hatte. Es sei gut, wenn die Kirchen aus ihren Mauern und ihren ritualen Gewohnheiten und Gewissheiten herausgehen. Er ermunterte zur Eigeninitiative, zur Weiterleitung von Kritik an die Verantwortlichen und zu kreativen Vorschlägen und Unternehmungen. „Alle zusammen bilden wir das Gottesvolk.“ Die neue vatikanische Instruktion mit ihrem klerikalen Akzent und der Konzentration auf das Priesteramt laufe ins Leere.