Fronreutes Feuerwehr braucht mehr Platz

Das Blitzenreuter Spritzenhaus mitten im Ort bei Rathaus und Kirche platz aus allen Nähten. Die Fronreuter Wehr braucht mehr Platz und einen neuen Standort. Zu diesem Ergebnis kommen Kreisbrandmeister Oliver Surbeck, Hauptamtsleiterin Margot Kolbeck und die beiden Abteilungen der Feuerwehr, die gemeinsam einen Brandschutzbedarfsplan erarbeitet haben. Die Standortfrage ist noch offen, betonte Bürgermeister Oliver Spieß in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Sinnvoll könnten Flächen entlang der Bundesstraße oder auch der Wolpertswender Straße sein. Wichtig ist, dass insbesondere Staig gut erreichbar ist.

Die Kosten sind noch nicht kalkuliert. Trotz eines Zuschusses dürfte auf die Gemeindekasse ein höherer sechsstelliger Betrag zukommen. Weniger Anforderungen gibt es für das Feuerwehrhaus der Abteilung Fronhofen, bei dem es lediglich gilt, Zu- und Ausfahrt zu optimieren.

Zwei der Fahrzeuge sind bereits älter als viele Feuerwehrleute. So sind in Fronhofen wie in Blitzenreute noch die beiden Löschfahrzeuge im Einsatz, die seit 1976 im Dienst sind. Sie finden als Logistikfahrzeuge Verwendung. Man ist sich einig, dass der Ersatz vor dem 50. Geburtstag der beiden Fahrzeuge eingetroffen sein sollte. Konkret sieht die mittelfristige Finanzplanung den Ersatz beider Fahrzeuge bis 2020 vor. Diese neuen Logistikfahrzeuge können dann auch bei kleineren Einsätzen wie der technischen Hilfeleistung allein ausrücken. Schon 2019 sollte Fronreute zudem einen weiteren Mannschaftstransportwagen für Blitzenreute anschaffen.

Noch dieses Jahr wird die Gemeinde neue Einsatzkleidung anschaffen, und zwar nicht nur Jacken (wie zunächst geplant), sondern auch die dazu passenden Hosen. Der Kauf von 77 Kombinationen für Fronhofen und Blitzenreute kostet rund 70 000 Euro brutto. Der überplanmäßigen Ausgabe von 25 000 Euro stimmten die Ratsmitglieder einstimmig zu. Der Unterhalt der Feuerwehr gehört zu den Pflichtaufgaben einer Kommune. So gesehen sind die Feuerwehrleute damit sogar ehrenamtliche Angestellte der Gemeinde.

Zwei Abteilungen sinnvoll

Für sinnvoll erachtet Kreisbrandmeister Oliver Surbeck die Aufstellung der Feuerwehr Fronreute in Form zweier Abteilungen, die für Blitzenreute und Fronhofen zuständig sind. Dabei sind die Fronhofener für das sehr weitflächige Gebiet der Weiler zuständig, während die Blitzenreuter verstärkt bei Unfällen ausrücken. Nur diese Teilung erlaubt es, in der großflächigen Kommune einen Brand rechtzeitig zu erreichen. Eine zentralisierte Feuerwehr könnte dies nicht tun.

Einen entscheidenden Beitrag für die Zukunftsfähigkeit sieht Surbeck in einer funktionierenden Jugendfeuerwehr. In Fronreute betreiben die beiden Abteilungen diese gemeinsam, und derzeit sind 26 junge Leute aktiv, darunter auch Mädchen. In Kommunen ohne Jugendfeuerwehr ist das Durchschnittsalter übrigens deutlich älter als in solchen mit Jugendorganisation.

Ein weiteres Anliegen des Kreisbrandmeisters dürfte sich mit den Interessen des Kämmerers decken, nämlich die Notwendigkeit von Unternehmen vor Ort. Während es dabei dem Kämmerer um die Gewerbesteuereinnahmen geht, ist für die Feuerwehr wichtig, dass ihre Aktiven Arbeitsplätze vor Ort haben. Nur so ist tagsüber die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten. (cs)