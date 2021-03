Fronreuter Etat: Mehr Schulden plus Defizit

Für 2021 rechnet die Fronreuter Verwaltung mit einem Defizit von 1,2 Millionen Euro im Ergebnishaushalt. Und neue Darlehen erhöhen den Schuldenstand wohl auf 8,6 Millionen Euro. Dem stehen aber neue Werte gegenüber, so der Tenor im Gemeinderat.

Derzeit sei es zwar „haarig“ mit den kommunalen Finanzen, bilanzierte Gemeinderat Harald Baur (Freie Wählervereinigung), aber Fronreute befinde sich da in guter Gesellschaft. Als Leiter des Prüfungsamtes beim Bodenseekreis muss Baur es wissen. Und auch die für Fronreute zuständige Rechtsaufsicht beim Landratsamt Ravensburg akzeptiert die Planungen der Gemeinde für 2021 und bis 2024, so Bürgermeister Oliver Spieß. Siegfried Bärenweiler (Freie Wählervereinigung) erinnerte in der Aussprache freilich auch daran, dass die Aufsicht schon für 2020 die „Gelbe Karte“ gezeigt habe und riet zur Vorsicht. Auch Felix Reichert (Bürgerliste) zeigte sich von den anstehenden Zahlen – den Schulden und dem Defizit – nicht sehr angetan und gehörte in der Abstimmung zu den beiden Enthaltungen.

Was steht im Ergebnishaushalt?

Das Defizit bezieht sich auf den in der doppischen Haushaltsführung zentralen Ergebnishaushalt, der im Unterschied zur Kameralistik neben den Ein- und Ausgaben auch den Ressourcenverbrauch berücksichtigt. So fallen allein 2021 Abschreibungen von 1,7 Millionen Euro an, was sich laut Ulrike Spindler (CDU) auf abgeschlossene Baumaßnahmen ab Inbetriebnahme bezieht.

Ob das Defizit dann tatsächlich so hoch ausfallen wird, betonte Fronreutes Kämmerin Daniela Fießinger, sei nicht gesagt. Denn der Etatentwurf gehe grundsätzlich vom schlimmsten anzunehmenden Fall aus. Von den 1,2 Millionen Verlust noch abzuziehen seien außerordentliche Erträge von 190 000 Euro.

Was führt zu roten Zahlen?

Unabhängig von den Abschreibungen spiegelt der Etatplan auch Auswirkungen von Corona und steigenden Aufwendungen für die Pflichtaufgaben wider. Sicher ist, dass Fronreute mit einer niedrigeren Gewerbesteuer rechnet – vielleicht um 100 000 Euro weniger. Sicher ist, dass auch der Zuschussbedarf für die drei Kindergärten um über 200 000 Euro steigen wird. Hinzu kommen noch außerordentliche Aufwendungen für die Untersuchung der Kanäle (Eigenkontrollverordnung) und die Erstellung von Bebauungsplänen. Auch für die nächsten Jahre rechnet Fießinger mit Defiziten und erst 2024 wieder mit einem Überschuss.

Vor diesem Hintergrund betonte Bürgermeister Oliver Spieß die Notwendigkeit, im laufenden Jahr die von den Kommunen veranlagten Steuern erhöhen zu müssen, also Grund- und Gewerbesteuern.

Darlehensaufnahmen notwendig

Neben dem Ergebnishaushalt gibt es den Finanzhaushalt, der die Zahlungsströme berücksichtigt und damit auch die Investitionen, aber auch die Kredittätigkeiten.

Sollte Fronreute alle geplanten Investitionen tätigen, dann stehen auch neue Darlehen an. Zur Genehmigung vorgesehen sind 5 Millionen Euro. Weitere 2,4 Millionen Euro an Darlehen sind schon letztes Jahr beschlossen, aber noch nicht realisiert worden. In der Summe wird Fronreute Ende des Jahres Schulden von voraussichtlich 8,6 Millionen Euro haben. Hinzu kommen 2,6 Millionen Euro Schulden für die Wasserversorgung.

Um welche Investitionen geht es?

Es geht um den Um- und Neubau der Grundschule Blitzenreute mit einer letzten Jahresrate von wohl 3,2 Millionen Euro, den Umbau des Pfarrhauses zum Technischen Rathaus plus Planung, den Grunderwerb und die Erschließungsplanung für neue Baugebiete, den Abbruch Bauhofstraße 3, die Erweiterung der Gemeindebücherei, den Breitbandausbau sowie die Ver- und Entsorgungsarbeiten plus Straßenbau (teils Erneuerung, teils Neubau) – möglicherweise ergänzt um die Schenkenwaldbrücke.

In der Aussprache hob Berthold Denzler (Freie Wählervereinigung) hervor, dass die doppische Rechnungsführung künftig belegen werde, dass den Schulden auch Werte für die kommenden Generationen gegenüberstehen. Thomas Böse-Bloching (Freie Wählervereinigung) bestätigte dies („Die Einrichtungen stehen länger, als wir hier sitzen“) und erinnerte daran, dass nach den nun berücksichtigten Jahren bis 2024 nurmehr die Schule in Fronreute als Investition anstehe. Jürgen Ams (Bürgerliste) ging auf den Grunderwerb ein und erinnerte daran, dass man immer gut damit gefahren sei, die zu bebauenden Flächen selbst zu besitzen und dann nach Bedarf nach und nach zu verkaufen. Und dafür schaffe man nun die Voraussetzungen.

Nach der Abstimmung kann Kämmerin Daniela Fießinger nun den eigentlichen Haushaltsplan erarbeiten und zur Abstimmung vorlegen.