Fronreute verlegt 1636 Meter Wasserleitungen

Gut 560 000 Euro nimmt die Gemeinde Fronreute dieses Jahr in die Hand, damit die Technischen Werke Schussental (TWS) an die Erweiterung und Erneuerung des Kanalnetzes für die Trinkwasserversorgung gehen können. Die Arbeiten beziehen sich auf die Erneuerung von Leitungen in vier Bereichen und im Bereich des Baugebiets Breite II in Fronhofen auf eine Erweiterung. Letztere umfasst die Verlegung von rund 520 Metern neuer Rohre.

Was die Erneuerung veralteter und teils lecker Rohre angeht, so lassen die TWS beim größten Projekt auf einer Länge von 455 Metern Leitungen ebenfalls in Fronhofen austauschen, und zwar am Oberen Kirchberg. Weitere 200 Meter werden dort im Bereich Ried- und Kornstraße ersetzt. In Blitzenreute stehen die Erneuerung von 180 Meter in der Annenbergstraße an – dort wird auch der Straßenbelag verbessert – und zusätzliche 280 Meter innerorts entlang der Haupt- oder Bundesstraße. In diesem Fall nutzt Fronreute im Sommer die anstehende Umgestaltung des Gehwegs.

Letztes Jahr hat es keine größeren Arbeiten an den Frischwasser-Kanälen gegeben. Laut Haushaltsplan werden 2022 wegen der aktuellen Projekte die Schulden Fronreutes in der Sonderrechnung Wasserversorgung auf wohl 2,948 Millionen Euro steigen, inklusive 300.000 Euro über eine geplante Kreditaufnahme.

Fronreute hat die Betriebsführung Wasser bereits mit Beginn des Jahres 2007 an die TWS abgegeben, da dies über einen in mehreren Kommunen tätigen Spezialisten leichter und wirtschaftlicher möglich ist. Als Partner sind die TWS damit umfassend zuständig – von Fragen rund um die Wassergewinnung über Kontrollen der Leitungen, die Schadensbehebung und den Leitungsbau bis hin zum Zählerdienst.

2021 haben TWS-Techniker sechs Schäden an Wasserrohren behoben, was nochmals deutlich weniger war als 2020. Auch daher wurde Fronreute vom deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches in den Wasserverlustbereich „geringe Wasserverluste“ eingeordnet.

Das Wasser bezieht die Gemeinde Fronreute aus zwei Quellen. Für den Bereich Blitzenreute / Staig / Baienbach stammt das Trinkwasser vom Versorgungsverband Schussen-Rotachtal (Bezug aus dem Raum Unteressendorf), der Bereich Fronhofen erhält das das Trinkwasser aus eigenen Quellen.

Unabhängig vom Wasser ist die TWS auch für die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Fronreute zuständig. Dabei kümmert sie sich um Aufgaben wie Beleuchtungssteuerung, Kontrolle und Instandsetzung.