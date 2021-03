Fronreute sucht nach günstigem Wohnraum

Gemeinderat und Verwaltung in Fronreute wollen baldmöglichst weitere Unterkünfte für Geflüchtete schaffen. Nun soll die Verwaltung neue Optionen erarbeiten.

Vieles hat in Fronreute seit 2015 geklappt, nachdem damals im Zuge der großen Flüchtlingsbewegung zunächst 49 Menschen nicht nur, aber in erster Linie aus Syrien nach Fronreute gekommen sind. Seit der Anerkennung oder der Duldung ist zwar eine ganze Reihe dieser Personen wieder weggezogen, teils in Städte der Region oder in Großräume andernorts. Aber gerade Familien sind geblieben und auch heimisch geworden. Über diese ersten 49 Personen hinaus sind seither weitere neue Asylbewerber nach Fronreute gezogen, zeitweise oder dauerhaft. Mitte 2020 gab es 94 untergebrachte Geflüchtete in der Gemeinde.

Familien sind auf preisgünstige Wohnungen angewiesen

Vor dem Gemeinderat haben Bürgermeister Oliver Spieß und Vertreter des ehrenamtlichen Helferkreises Asyl insbesondere die inzwischen erlernte Sprachkenntnis hervorgehoben. Auch die Beschäftigungsverhältnisse und der Schulbesuch der Kinder tragen zur Integration bei. Was aber nach wie vor nicht selbstverständlich ist, das ist der Wohnraum.

Denn in der Regel sind die Familien auf preisgünstige Wohnungen angewiesen, das eigene Häusle kann man sich nicht leisten. Und entsprechende Wohnungen sind auch in Fronreute knapp. Dies liegt auch daran, dass Menschen, die sich dauerhaft einrichten, mehr Platz zum Wohnen benötigen als vor sechs Jahren, als man provisorisch auf beengtem Raum in der Erstaufnahme untergekommen ist.

Haus soll langfristig für soziale Fälle genutzt werden

Wie die zuständige Hauptamtsleiterin Margot Kolbeck vor dem Gemeinderat dargelegt hat, ist ein Teil selbst Mieter, in anderen Fällen tritt die Gemeinde als Mittler auf, mietet eine Wohnung an und vermietet die Wohnung dann weiter. Dies kann das gegenseitige Vertrauen stärken. Sechs gemeindeeigene Wohnungen für derzeit 23 untergebrachte Personen gibt es in dem 2016 von der Gemeinde errichteten Bau am Rand des neuen Blitzenreuter Gewerbegebiets. Dieses Haus soll langfristig für soziale Fälle genutzt werden, also auch für Personen oder Familien, die von Obdachlosigkeit betroffen sind. Auch für diese Personengruppen sind die Kommunen zuständig.

Inzwischen nicht mehr zur Verfügung steht das in die Jahre gekommene gemeindeeigene Gebäude in der Blitzenreuter Bauhofstraße, das nun für den Abbruch vorgesehen ist.

Bleiben die Zahlen neuer Asylsuchender wie in den jüngsten Jahren niedrig, dürfte das Thema sozialer Wohnungsbau in Fronreute bewältigbar sein, so Spieß. Steigen die Zahlen aber wieder, dann entsteht Handlungsdruck. Auch daher ist ihm wichtig, das Thema jetzt anzugehen.

Ganz allgemein betonte Oliver Spieß auch, dass die Kommunen gerade bei der sozialen Seite der Wohnungspolitik einen Bedarf zu erfüllen haben. Auch dieser Sachverhalt macht deutlich, dass in einer mobilen Gesellschaft auch im ländlichen Raum Fragen auftauchen, die man traditionell in Städten verortet hat.

Vor diesem Hintergrund haben die Ratsmitglieder die Verwaltung nun beauftragt, verschiedene Möglichkeiten zu prüfen. Da noch alles offen ist, gab es in der Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt noch keinen Diskussionsbedarf.