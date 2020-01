Fronreute senkt Gebühren für Wasser und Abwasser leicht

Der Wasserpreis in der Gemeinde Fronreute sinkt um fünf Cent auf 1,10 Euro pro Kubikmeter Frischwasser. Gleiches gilt für die monatliche Grundgebühr. Was das Schmutzwasser angeht, so fallen die Gebühren um acht Cent auf 2,37 Euro. Das hat der Gemeinderat beschlossen.

Mit den Gebühren für Frisch- und Abwasser müssen die Kommunen die Kosten decken, ohne einen Gewinn zu erzielen. Gleichzeitig lässt sich der Preis im Voraus nicht exakt ermitteln, da sich Frisch- und Abwassermengen jedes Jahr unterscheiden. Auch die erforderlichen Investitionen schwanken. Entsprechend reagieren Kommunen bei der Gebührenkalkulation immer auf die Vergangenheit.

So haben die höheren Gebühren der vergangenen Jahre dazu gedient, die Verluste für die Gemeinde Fronreute aus den Vorjahren auszugleichen. Und nun sorgt die aktuelle Senkung dafür, dass die Haushalte fortan wieder einen Ausgleich dafür erhalten, dass sie zuletzt leicht mehr bezahlten. Schon jetzt ist also absehbar, dass der nächste Schritt wieder eine Gebührenerhöhung sein wird. Die Frage ist nur, wann das sein wird und in welcher Höhe.

Abwasser ist nicht Schmutzwasser

Seit 2011 unterscheiden Kommunen in Baden-Württemberg beim Abwasser das Schmutzwasser der Haushalte und das Regen- oder Niederschlagswasser auf dem Grundstück. Die Gebühr für Letzteres bleibt in Fronreute gleich – so das Ergebnis der Berechnungen des beauftragten Beratungsunternehmens. Möglich machen dies moderate Überdeckungen aus den Vorjahren. Die Gebühr bleibt demnach bei 31 Cent pro Quadratmeter versiegelter Fläche. Der Landesdurchschnitt liegt derzeit bei 46 Cent.

Was hingegen das Schmutzwasser angeht, so sind die Überdeckungen der Vorjahre immerhin so hoch, dass sogar eine niedrigere Gebühr für die Verbraucher möglich wird. Entsprechend sinkt der Gebührensatz für 2020 und 2021 von 2,45 Euro auf nun 2,37 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser.

Der Bonus für die Landwirte

Großabnehmer von Wasser sind in ländlichen Gemeinden die Landwirte, die damit – so die Vertreter der Bauern im Gemeinderat (Siegfried Bärenweiler, Felix Reichert und Artur Kühny) – auch den größten Beitrag für den Unterhalt der Wasserversorgung leisten, wovon dann alle Haushalte profitieren. Die Landwirte sind demnach auch die Nutznießer der Grundgebühr. Nun ist es aber so, dass die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg die Gemeinde Fronreute aufgefordert hat, den Anteil der Grundgebühr an den Wassergebühren zu senken. Bisher lag dieser Fixkostenanteil bei 47 Prozent. Fortan sind es 39 Prozent.

Ursprünglich hatte die Verwaltung um Bürgermeister Oliver Spieß eine andere Berechnungsgrundlage für Zins und Grundgebühr vorgelegt, wonach der Anteil der Fixkosten sogar auf 35 Prozent gesunken wäre. Doch stimmten die Ratsmitglieder nach kurzer Aussprache mit sieben gegen sechs Stimmen für die Variante, die der Landwirtschaft noch etwas entgegenkommt. Dennoch ist der Schritt so spürbar, dass Fronreute den Vorgaben nachkommt, was wiederum Rechtssicherheit bedeutet.