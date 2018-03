Fronreute investiert in Schulen und Kindergärten

Die Gemeinde Fronreute investiert in den kommenden Jahren in erster Linie in Schulen und die Kindergärten. Dies dürfte heuer zu einem neuen Kredit von über zwei Millionen Euro und dann zu Schulden von fast sechs Millionen Euro führen. Dass es hierzu keine Alternativen gibt, darüber waren sich die Gemeinderäte schon bei den Vorberatungen einig.

Mit 6,095 Millionen Euro liegen die für 2018 geplanten Investitionen in etwa so hoch wie 2016 und knapp 1,5 Millionen Euro über der Summe von 2017. Lag der Schwerpunkt 2016 bei den Arbeiten für den Kindergarten in Fronhofen, steht dieses Jahr der Kindergarten in Staig im Mittelpunkt, konkret die Aufstockung des Neubaus um eine Etage. Dafür hat Fronreute jüngst die erforderlichen Mittel auf 1,4 Millionen Euro erhöht. Für diese Maßnahmen kann Fronreute mit Zuschüssen von wohl 740 000 Euro rechnen.

Erst 2019 konkret werden wird der Ausbau des Schul- und Kindergartenstandortes Blitzenreute, für den 2018 Planungsinvestitionen von rund 300 000 Euro anstehen. 1,2 Millionen Euro plant Kämmerer Patrick Kassner für Grundstückskäufe ein, eine Maßnahme im Zusammenhang mit den Mitteln des Landessanierungsprogramms für die Ortsmitte Blitzenreute. Daher gibt es auch Zuschüsse über wahrscheinlich 540 000 Euro. Weitere 300 000 Euro sind vorgesehen, um ein Gebäude zu erwerben, das für Flüchtlinge oder für wohnungslose Personen Verwendung finden kann. Durch Beitragseinnahmen dürften die Ausbesserungsarbeiten an der Annenbergstraße in Blitzenreute mit einem Aufwand von 230 000 Euro zum größten Teil gegenfinanziert sein.

Räume für Jugendtreff

Weiter vorantreiben will Bürgermeister Oliver Spieß auch das Verlegen von Leerrohren, damit entsprechende Anbieter Glasfaserkabel verlegen können, sowie das eigene Verlegen von DSL-Kabeln. Addiert stehen hier Ausgaben von 642 000 Euro Zuweisungen des Staates von 465 000 Euro gegenüber. Komplett allein stemmen wird Fronreute 2018 die Schaffung von Räumen für den Jugendtreff Blitzenreute. Und nicht zuletzt sollen 333 000 Euro dafür verwendet werden, um bestehende Kredite zu tilgen.

Den Vermögenshaushalt kann Fronreute nicht ohne Fremdmittel finanzieren. So kann Kassner rund eine Million Euro den kommunalen Rücklagen entnehmen, und mindestens 409 000 Euro dürfte der Überschuss des Verwaltungshaushaltes beisteuern, die so genannte Zuführungsrate. Über die weiteren vorhandenen Deckungsmittel wie Zuschüsse hinaus verbleibt noch eine Deckungslücke von 2,0 Millionen Euro, welche Verwaltung und Gemeinderat durch die Aufnahmen eines weiteren Kredites aufbringen wird. Die Rücklagen werden sich im Zuge dieser Maßnahmen bis zum Jahresende auf wahrscheinlich auf 386 000 Euro vermindern.

Mit dem neuen Kredit werden die Schulden der Gemeinde bis Ende 2018 auf wahrscheinlich 5,673 Millionen Euro steigen. Immerhin – so der Tenor im Rat – ist dies noch zu sehr günstigen Zinsen möglich. Und immerhin liegt die Zinslast bei annähernd 2,5 Millionen der bisherigen Schulden zwischen null und 1,4 Prozent. Über die knapp sechs Millionen Euro hinaus kommen weitere 2,1 Millionen Euro an Verbindlichkeiten hinaus, die separat über die Wasserversorgung angefallen sind, davon gut die Hälfte im Jahr 2013. Damals waren Erneuerungsarbeiten für die Wasserversorgung ein kommunalpolitischer Schwerpunkt gewesen. 2018 werden diese Schulden in der Wasserversorgung allenfalls um rund 200 000 Euro steigen.

Mit Blick auf diese Zahlen betonte Bürgermeister Spieß, dass Fronreute letztlich kaum den Spielraum besitze, um auf diese Investitionen zu verzichten. Gerade Kindergärten und Schulen sind Pflichtaufgaben einer Kommune, der sich auch Fronreute stellen muss. Er rechnet damit, dass 2019 und 2020 noch addiert an die drei Millionen Euro für den Schul- und Kindergartenstandort Blitzenreute anfallen werden, gefolgt von weiteren 1,5 Millionen Euro für die Grundschule Fronhofen – jeweils gegenfinanziert durch Zuschüsse. Dann dürfte Fronreute aber in diesen Feldern für Jahrzehnte gut aufgestellt sein.