Fronreute ehrt Ehrenamt

Auch in Fronreute hat der Neujahrsempfang eine gute Gelegenheit geboten, sich bei Ehrenamtlichen für ihr Engagement zu bedanken, das in allen Fällen beispielgebend sein kann.

Insbesondere dem Dank an die rund 60 Aktiven im Fronreuter Helferkreis Asyl schloss sich auch der für Integrationspolitik zuständige Landessozialminister Manfred Lucha an. Dabei hob er hervor, dass es gerade in Baden-Württemberg ein überdurchschnittliches Engagement bei der Assistenz für geflüchtete Menschen gebe, was die Integration nachweislich erleichtere. Dabei geht es nach wie vor konkret um Sprachunterricht, Hilfe bei Behördengängen, Beratung und die Vermittlung von Spielregeln. Gerade auch im Südwesten – so der Minister – sei auch die Zahl der Geflüchteten mit Anstellungen auf dem ersten Arbeitsmarkt überdurchschnittlich hoch. Bürgermeister Oliver Spieß ergänzte noch auf statistischer Ebene, dass der Helferkreis Asyl seit 2015 rund 140 Personen betreut habe. Diese Zahl mache auch deutlich, dass viele Asylbewerber lange in der Kommune sind. Derzeit sind es 81, von denen die meisten dezentral auf dem privaten Wohnungsmarkt leben, was die Integration ebenfalls leichter mache – so Spieß.

Dank gab es auch für die Jugendfeuerwehr der Gemeinde, die Christoph Kammerer und Oliver Janson seit 2003 aufgebaut und bisher weiterentwickelt haben. Bemerkenswert fand Oliver Spieß dabei, dass die Jugendfeuerwehr eine gemeinsame Einrichtung der Fronhofener und der Blitzenreuter Abteilungen ist. Die Übungen finden in der Regel wöchentlich statt, und darüber hinaus gibt es noch Freizeitangebote. Seit 2003 haben sich immerhin 72 junge Leute in der Jugendfeuerwehr engagiert, und 23 von diesen sind heute aktive Feuerwehrleute. Damit ist diese Einrichtung längst unerlässlich für die Zukunftsfähigkeit der Feuerwehr geworden.

Zu einem attraktiven Dorfleben gehören nicht nur Sportvereine, sondern auch ebenso attraktive Kurse und Angebote in diesen Sportvereinen, und auch dies ist nur über das Ehrenamt leistbar. Eine solche Kursleiterin ist Agnes Sieber vom SV Fronhofen. Sie betreut mehrere und ganz unterschiedliche Kurse, sie hat sich aber auch bereits in ihrer Jugend einen Namen als eine der ersten Frauenfußballerinnen gemacht und ist darüber hinaus in der Organisation von Festen und Veranstaltungen des SV eine unverzichtbare Größe. Und nicht zuletzt – so Oliver Spieß – hat sie zehn Jahre noch dem Ortschaftsrat Fronhofen angehört.

Die Geehrten konnten ein Präsent und den Dank der rund 300 anwesenden Gäste der Gemeinde im Landjugendheim entgegennehmen.