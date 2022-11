Fronhofen feiert Patrozinium

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einer langen Tradition folgend werden am Patrozinium der Pfarrgemeinde Fronhofen langjährige Mitglieder des Kirchenchores geehrt. Musikalisch mitgestaltet wird der Gottesdienst seit jeher vom Kirchenchor.

Pfarrer Dr. Häring nahm zudem die Gelegenheit wahr, eine neue Wortgottesdienstleiterin, Frau Regine Stotz, in ihr Amt einzuführen und Herrn Otto Mayer für seinen langjährigen Dienst zu danken sowie ihn als Wortgottesdienstleiter zu verabschieden.

Da letztes Jahr die Ehrungen nicht stattfinden konnten, waren jetzt drei Jahre vergangen und dementsprechend hoch war die Zahl der Chorsängerinnen und -sänger, die eine Urkunde in Empfang nehmen durften, nämlich 14.

Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden mit einer Anerkennungsurkunde des Dekanates Veronika Eble, Susanne Harr, Regine Stotz und Rudolf Lupberger geehrt.

Eine Ehrenurkunde des Cäcilienverbandes und ein Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre erhielten Ulrich Köberle und Dieter Kemmer.

Elli Ambs, Anneliese Kirschner und Renate Möhrle erhielten die Urkunde für 30 Jahre Chorsingen. Mit einer Urkunde und einem Ehrenzeichen in Gold wurde Maria Müller für 40 Jahre ausgezeichnet.

Ab 50 Jahren Chormitgliedschaft erhalten die Sängerinnen und Sänger sowohl einen Ehrenbrief des Bischofs als auch des Cäcilienverbandes.

50 Jahre dabei ist Josef Ehnle, 55 Jahre Hildegund Rist, 60 Jahre Hildegard Hörner, und sage und schreibe 65 Jahre Paul Metzler. Dies wurde mit einem anerkennenden und herzlichen Beifall gewürdigt.

Als 2. Vorsitzender des Kirchengemeinderates überreichte Matthias Stark jedem Jubilar ein Geschenk der Kirchengemeinde.

Im Anschluss trafen sich die Chormitglieder mit Familie im Bräuhaus in Zußdorf, wo das Fest seine Fortsetzung fand. In einer kleinen Laudatio würdigte Vorstandsmitglied Jutta Stüble nochmals alle Geehrten. Einen neuen „Rekord“ hat Paul Metzler mit 65 Jahren Chorzugehörigkeit aufgestellt, das gab es in Fronhofen noch nie. Sie brachte ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass alle Geehrten, aber auch alle anderen Mitglieder weiterhin gesund bleiben und dem Chor die Treue halten. Ihr Dank im Besonderen galt auch Petra Nägele, die sich Zeit genommen hat, in Vertretung den Chor für Allerheiligen und das Patrozinium zu leiten.

Wie es mit dem Chor weitergehen wird ist immer noch offen, die Suche nach einer neuen festen Chorleitung war bisher leider vergebens.