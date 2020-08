Friedhof Fronhofen geht an Kommune über

Dass es für die Allgemeinheit und Nutzer im Besonderen teurer wird, wenn ehrenamtliches Engagement wegfällt, wird sogar am Beispiel der Friedhöfe deutlich. Bis März 2017 war der Friedhof in Fronhofen in Trägerschaft der katholischen Pfarrgemeinde und ging dann an die politische Gemeinde Fronreute über, die schon zuvor diese Aufgabe in Blitzenreute übernommen hatte. Da es in der Pfarrei auch bei der Friedhofspflege viel bürgerschaftliches Engagement gegeben hatte, war es nur zwangsläufig, dass seit 2017 die Gebühren in Fronhofen gestiegen und sich an diejenigen in Blitzenreute angeglichen haben.

Nach Vergabe an einen neuen Dienstleister steigt die Gebühr für Bestattungen sowohl auf dem Friedhof in Fronhofen als auch in Blitzenreute auf 920 Euro für Erwachsene. In Fronhofen ist der Anstieg deutlicher.

Bei Gebühren unterscheidet man die einmaligen Bestattungen und die jährlich wiederkehrenden für die Grabnutzung. Und dort gibt es inzwischen eine Bandbreite vom klassischen Familiengrab mit gestaltetem Grabstein und Blumen bis hin zur Urnenwand.

Neuer Dienstleister aus dem Kreis Biberach

Was nun die Bestattungsgebühren angeht, so ist nun Gleichstand erreicht. Denn der für beide Friedhöfe bisher zuständige selbstständige Dienstleister ist in Pension gegangen, und der neue Partner, ein Unternehmen aus Erlenbach im Kreis Biberach, muss bei der Kalkulation beispielsweise höhere Personalkosten berücksichtigen. Zudem gibt es nur wenige regionale Anbieter für diese Branche.

In Blitzenreute bezahlte man bisher pro Bestattung von Erwachsenen 630 Euro, in Fronhofen waren es 580 Euro. Fortan sind es bei beiden 920 Euro für Erwachsene und 900 Euro für Kinder. Unabhängig von diesen Gebühren wird Fronreute im Herbst über die Grabnutzungs-Gebühren beraten und beschließen. Seit Übertragung der Trägerschaft des Fronhofener Friedhofs hat die Gemeinde dort in eine Urnenwand investiert, die heutigen Bestattungs-Gewohnheiten besser entgegenkommt als das persönlich gepflegte Familiengrab.