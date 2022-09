Fohlenmarkt in Fronhofen gibt es seit 50 Jahren

Jedes Jahr am zweiten Samstag im September veranstaltet der Pferdezuchtverein Ravensburg den traditionellen Fohlenmarkt. Am 10. September findet er dieses Jahr zum 50 Mal statt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ins Leben gerufen wurde der Markt damals von Norbert Heiserer, Horst von Sanden und Wendelin Reisch. Anfangs wurden Fohlen und Reitpferde vermarktet, 1977 kamen etwa 75 Fohlen und 35 Reitpferde unter den Hammer. Seit 1990 werden in Fronhofen nur noch Fohlen versteigert. Zu Beginn der Marktgeschichte konnte man noch für 1500 Deutsche Mark Besitzer eines Fohlens werden, das Preisgefüge habe sich natürlich verändert. Der Markt entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einer überregionalen Veranstaltung, jährlich werden zwischen 30 und 50 Fohlen vermarktet.

Am Auktionstag werden die Stuten mit ihren Fohlen auf der Reitanlage des Reit- und Fahrvereins Fronhofen in Stallzelten untergebracht. Nach der obligatorischen Tierarztkontrolle werden sie morgens freilaufend zusammen mit ihren Müttern den potentiellen Käufer präsentiert und nachmittags unter freiem Himmel versteigert. Die Vorstellung der Fohlen beginnt um 10.30 Uhr. Ab 11.45 Uhr werden die Fohlen ein weiteres Mal im Schritt neben dem Stallzelt gezeigt. Um 14 Uhr eröffnet Auktionator Norbert Freistedt die Auktion. Damit die potentiellen Käufer sehen können, wie sich mit einer entsprechenden Ausbildung in wenigen Jahren aus einem Fohlen ein erfolgreiches Turnierpferd entwickeln kann, werden zum Auftakt der Versteigerung ehemalige Auktionsfohlen unter dem Reiter gezeigt.

Heute nicht mehr vorstellbar, wurden die Fohlen laut Verein früher getrennt von ihren Müttern in der alten Halle vorgestellt. Die Mutterstuten waren in Ständern hinter der Halle untergebracht. Stallzelte mit Boxen für Stuten und Fohlen gab es noch nicht. Nach dem Zuschlag wurden die Fohlen von den Käufern direkt in die bereits mitgebrachten Anhänger verladen und in ihr neues Zuhause gebracht. Unter anderem aus Tierschutzgründen wird dies heute nicht mehr so praktiziert. Die Fohlen bleiben in der Regel ein halbes Jahr bei ihren Müttern und werden dann vom neuen Besitzer abgeholt und zur artgerechten Aufzucht auf eine Fohlenweide gebracht.

Für das Jubiläum sei es Alfons Bauhofer gelungen, eine interessante Fohlenkollektion zusammenzustellen, heißt es weiter. Insgesamt stehen dieses Jahr 35 Fohlen zum Verkauf. Bei den dressurbetont gezogenen Fohlen haben die Väter so klangvolle Namen wie Bailador, Zackerey, DeLorean, Despacito oder Vermeer. Bei den springbetont gezogenen Fohlen sind drei Nachkommen des Hengstes Uno I zu finden. Weitere Fohlen stammen von Hengsten wie Coeur de Lion, Cayton und Quite Great ab.