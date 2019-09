Der Pferdezuchtverein Ravensburg lädt am Samstag, 14. September, zum Fohlenmarkt auf die Reitanlage des Reit- und Fahrvereins Fronhofen ein. Bereits zum 47. Mal wird dieser traditionelle Markt vom Pferdezuchtverein Ravensburg ausgerichtet. Dies teilen die Veranstalter mit.

Die Fohlen werden demnach zusammen mit ihren Müttern ab 11 Uhr dem kaufinteressierten Publikum präsentiert. Die Versteigerung beginnt um 14 Uhr. Eröffnet wird die Auktion durch der Jagdhornbläsergruppe Fronhofen. Bevor der Auktionator Norbert Freistedt den Hammer schwingt, können sich die Zuschauer davon überzeugen, was in ein paar Jahren aus einem Fohlen werden kann. Immer wieder finden ehemalige Auktionsfohlen den Weg in den Dressur- und Springsport, einige davon werden in einer kurzweiligen Präsentation von ihren Reitern unter dem Sattel vorgestellt.

In diesem Jahr ist die Fohlenkollektion laut Mitteilung besonders interessant, weil sie 30 vielversprechende Nachkommen von gefragten Hengsten umfasst. Alfons Bauhofer, der Vorsitzende des Pferdezuchtvereins Ravensburg hofft auf viele Kaufinteressenten. Der Fohlenmarkt in Fronhofen ist eine gute Gelegenheit, sich den Nachwuchs für die Zukunft zu sichern.

Das Auktionslot kann vorab, teilweise mit Videoclips auf der Homepage des Pferdezuchtvereins unterwww.Pferdezuchtverein-RV.de besichtigt werden. Weitere Informationen können aber auch direkt von Alfons Bauhofer unter der Telefonnummer 0170 / 9336512 angefragt werden.