Fohlenmarkt findet in Fronhofen statt

Der Pferdezuchtverein Ravensburg lädt am Samstag, 12. September, zum Fohlenmarkt auf die Reitanlage des Reit- und Fahrvereins Fronhofen ein. Der 48. Fohlenmarkt in Fronhofen wird in diesem Jahr vom Pferdezuchtverein Ravensburg in Zusammenarbeit mit dem Pferdezuchtverband Baden-Württemberg ausgerichtet, heißt es in der Ankündigung.

Auf der weitläufigen Reitanlage des Reit- und Fahrvereins Fronhofen könne demnach die Veranstaltung unter Einhaltung der coronabedingten Abstands- und Hygienerichtlinien abgehalten werden. Die Veranstaltung findet komplett im Freien statt. Der Auftrieb der Fohlen beginnt um 9 Uhr, ab 11 Uhr werden die Fohlen mit ihren Müttern präsentiert. Auktionator Norbert Freistedt eröffnet um 13.30 Uhr die Versteigerung.

Auch in diesem Jahr sei laut des Bericht ein interessantes Lot zusammengestellt worden: Circa 25 dressur- und springbetont gezogene Fohlen werden zum Kauf angeboten. Die Qualität des Fohlenlotes sei sehr vielversprechend, so das Schreiben weiter: So wurde zum Beispiel ein beträchtlicher Teil der angebotenen Fohlen auf den Fohlenschauen mit Gold prämiert. Die Fohlen sind mit Videos auf der Homepage des Pferdezuchtvereins Ravensburg unter www.Pferdezuchtverein-RV.de und auf der Homepage des Pferdezuchtverbandes Baden-Württemberg unter www.pzvbw.de veröffentlicht.

Erfolgreiche Vererber aus der Landeszucht und bedeutende Hengste aus dem ganzen Bundesgebiet sind in den Pedigrees der Auktionsfohlen zu finden. Viele ehemalige Auktionsfohlen hätten in den vergangenen Jahren den Weg in den Turniersport oder seien im Freizeitbereich ein verlässlicher Partner geworden, so der Bericht.

Sollte es kurzfristig aufgrund einer negativen coronabedingten Entwicklung nicht möglich sein, den Fohlenmarkt abzuhalten, wird dies rechtzeitig auf der Homepage des Pferdezuchtvereins veröffentlicht, schreibt der Verein in der Pressemitteilung.

Weitere Informationen können auch direkt bei Alfons Bauhofer, Vorsitzender des Pferdezuchtvereins Ravensburg unter der Telefonnummer 0170 / 9336512 angefragt werden.