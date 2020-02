Flutlichtmast in Staig wird Mobilfunkmast

Der Gemeinderat Fronreute hat einem Mietvertrag mit dem Unternehmen Deutsche Funkturm zugestimmt. Damit kann das Tochterunternehmen der Telekom auf dem Sportplatz am Ortsende von Staig einen Funkmasten errichten.

Die Absprachen und Planungen laufen seit 2018, als die Deutsche Telekom angekündigt hatte, in Fronreute eine fast komplette Abdeckung mit Mobilfunk erreichen zu wollen. Bis dahin gab es lediglich Masten in Fronhofen und Baienbach. Neben dem neuen Masten in Staig wird es auf dem Dorfgemeinschaftshaus in Blitzenreute noch ein weiteren geben, wobei hier die genaue Platzierung noch nicht geklärt ist.

Im Verlauf der Planungen hat vor gut einem Jahr auch eine Bürgerinformation stattgefunden. Während des Planungsprozesses war dann die Idee entstanden, einen bestehenden Flutlichtmasten auf dem Sportplatz durch einen Funkmasten zu ersetzen und auf diesem dann auch die Lichtanlage zu integrieren.

Vertrag läuft über 15 Jahre

Bei der Aussprache im Rat vor dem nun einmütig gefassten Entschluss meldete sich Renate Guthörl zu Wort, die zudem Vorsitzende des für den Sportplatz zuständigen SV Blitzenreute ist. Sie hält es für wesentlich, sich vor dem eigentlichen Bau mit dem Sportverein abzustimmen.

Florian Schmieder wiederum ist wichtig, dass neben der Deutschen Telekom auch weitere Mobilfunk-Anbieter Platz auf dem Masten finden können. Bürgermeister Oliver Spieß verwies in seiner Antwort auf einen entsprechenden Unterpunkt im Mietvertrag, der dies möglich macht, wenn die Wettbewerber dies wollen. Der Vertrag mit der Deutschen Funkturm läuft über 15 Jahre. Die Höhe der monatlich bezahlten Miete ist nicht Gegenstand der öffentlichen Sitzung und betrifft die Fläche für den Masten sowie die so genannte Zuwegung durch unterirdische Kabel.