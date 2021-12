Firmengruppe Schmieder unterstützt Don Bosco und finanziert Sprachlabor und Arbeitsvermittlungsbüro für benachteiligte Jugendliche in Indonesien

Mit einer Spende von 10.000 Euro engagiert sich das Unternehmen Schmieder mit Sitz in Fronreute-Staig zu Weihnachten bei der Jugendhilfsorganisation Don Bosco Mondo und deren lokalem Partner in Indonesien.

Mit der Spende wird in einem neu errichteten Berufsschulzentrum auf der Insel Suma ein modernes Sprachlabor und ein Arbeitsvermittlungsbüro ausgestattet, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Die Auszubildenden kämen zum Großteil aus der Region und könnten so ihre Lebenssituation verbessern und sich und ihren Familien eine Zukunft aufbauen. Die Weihnachtsspende decke die Kosten für die komplette Ausstattung des Sprachlabors und des Arbeitsvermittlungsbüros und schenke eine konkrete Zukunftsperspektive.

„Auch in diesem Jahr möchten wir marginalisierten Jugendlichen Perspektiven schenken – als Personal- und Sprachdienstleister freuen wir uns, wieder ein Projekt mit unseren Kernkompetenzen gefunden zu haben“, erklärt Geschäftsführer Florian Schmieder. Don Bosco Mondo gewinnt über diese Spende hinaus einen fachlich versierten Kooperationspartner. Denn die Schmieder Übersetzungen GmbH als Dienstleister für Marketingübersetzungen wird die Organisation in den kommenden Jahren bei den Übersetzungen von Anträgen unterstützen.