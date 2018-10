Felix Reichert holt dritten Preis

Ein ehemaliger Schüler der Fachschule für Landwirtschaft Ravensburg, Fachrichtung Landbau, ist in der vergangenen Woche mit dem Bildungspreis 2018 des Verbands Landwirtschaftlicher Fachbildung Baden-Württemberg (vlf) ausgezeichnet worden: Felix Reichert aus Fronreute-Wielatsried erhielt den dritten Preis im Rahmen des 100. Landwirtschaftlichen Hauptfestes in Stuttgart–Bad Cannstatt überreicht. Der vlf engagiert sich für die berufliche Bildung im Agrarbereich. Mit dem jährlich ausgelobten Preis sollen besonders kreative, innovative und praxistaugliche Projekte der land- und hauswirtschaftlichen Aus-, Fort- und Weiterbildung in Baden-Württemberg ausgezeichnet werden. Felix Reichert beschäftigte sich in seinem Arbeitsprojekt, das er im Rahmen seiner Meisterprüfung durchführte, mit der Optimierung des Silomaisanbaus im elterlichen Betrieb, der bereits nach den Richtlinien des ökologischen Landbaus bewirtschaftet wird. Hierbei untersuchte er speziell den Ertrag und die Vorfruchtwirkung verschiedener Zwischenfrüchte.