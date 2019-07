Feldtag zeigt ackerbauliche Versuchsflächen

Zu einem Feldtag zur Biodiversität lädt das Landwirtschaftliche Zentrum Baden-Württembergs mit Sitz in Aulendorf alle Interessierten auf das Hofgut in Bettenreute ein – und zwar am Mittwoch, 10. Juli, ab 9.30 Uhr. Neben vormittäglichen Vorträgen gibt es nachmittags auch Schauführungen auf den Feldern. Die Veranstaltung richtet sich an alle Interessierten.

Das LAZBW führt diese Veranstaltung laut Pressemitteilung mit dem Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg durch. Ministerialdirektorin Gritt Puchan wird das aktuelle Konzept des Landwirtschaftsministeriums zur Biodiversität vorstellen. Referenten des LAZBW geben zudem Einblicke in das ackerbauliche Konzept am Standort Bettenreute und dahingehend, wie die Biodiversität im Grünland gefördert und unterstützt werden kann. Die Wildforschungsstelle beim LAZBW präsentiert das Projekt Allianz für Niederwild mit seinen Ansätzen und Fördermöglichkeiten. Ein Biodiversitätsberater wird seine Erfahrungen aus der bisher angelaufenen Biodiversitätsberatung vorstellen.

Neben dem Vortragsteil am Vormittag findet ab 13 Uhr, ebenfalls auf den Flächen des Hofguts Bettenreute ein Feldrundgang mit verschiedenen Schaustationen statt: So werden Konzepte des regenerativen Ackerbaus mit dem Ziel einer verstärkten Humusanreicherung neben Ansätzen zur Verbesserung der Biodiversitätswirkung im Siloanbau aufgezeigt. Spezielle Biodiversitätsaktivitäten der Landwirtschaft durch Aussaat von speziellen Blüh-mischungen ist Gegenstand einer anderen Station. Wie man auch im intensiver genutzten Grünland einen Beitrag zur Artenvielfalt und Biodiversität leisten kann ist Thema einer weiteren Station.

Bettenreute ist eine der Modellregionen im Rahmen des Projekts Allianz für Niederwild. Es werden konkrete Beispiele für Aktivitäten zur Verbesserung der Lebensräume für Niederwild in der Praxis vorgestellt.