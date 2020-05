Fahrradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Schwere Verletzungen hat sich ein 61-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag kurz vor 14.30 Uhr in der „Neuen Steige“ in Fronreute zugezogen. Das teilt die Polizei mit.

Der Mann befuhr die Straße von Blitzenreute kommend in Richtung Staig und versuchte während der Fahrt, eine getragene Mütze zurechtzurücken. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der 61-Jährige zog sich dabei schwere Gesichtsverletzungen zu und musste vom alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.