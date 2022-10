Fahrer alkoholisiert am Steuer - noch betrunkenere Frau parkt Wagen um

Bei einer Kontrollstelle in der Hauptstraße in Fronreute haben Polizeibeamte am Montag kurz nach 20.30 Uhr einen 46-jährigen Autofahrer gestoppt. Da die Polizisten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen und ein Alkoholtest einen Wert von mehr als 0,5 Promille ergab, musste der 46-Jährige die Beamten zu einem gerichtsverwertbaren Test auf das Polizeirevier begleiten. Ihn erwarten nun ein empfindliches Bußgeld, ein Fahrverbot und Punkte in Flensburg.

Beifahrerin hat noch höheren Promillewert

Da der Wagen des Mannes die dortige Bushaltestelle blockierte, parkte die 43-jährige Beifahrerin das Fahrzeug kurzerhand um. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen bei dem 46-Jährigen abgeschlossen waren, kam zutage, dass auch die Frau dem Alkohol zugesprochen hatte.

Ein freiwilliger Test ergab bei ihr sogar einen Wert von mehr als 1,1 Promille, weshalb die Beamten erneut zum Polizeirevier fahren mussten - diesmal mit der 43-Jährigen an Bord. Die Frau musste Blut abgeben und wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.