Fabian Konrad liegt schon wieder vorne

Gleiches Bild wie im Vorjahr: Fabian Konrad vom SSV Ulm 1846 hat den ersten von vier Läufen der Crosslaufserie Oberschwaben gewonnen. Nach 7,5 Kilometern kam sein Vereinskollege Korbinian Völkl zwei Sekunden später ins Ziel. Weitere vier Sekunden danach überquerte Muhammad Lamin Bah die Ziellinie. Es war quasi eine Vereinsmeisterschaft, denn auch der vierte Platz ging an den SSV.

Etwas unerwartet war der erste Verfolger des Spitzenquartetts ein Fußballer des SV Blitzenreute: Nico Müller. Mit zweimal Training pro Woche ist seine Leistung sicher noch steigerungsfähig. Noch überlegt Müller, sich für die ganze Serie anzumelden. Er musste sich aber der Mannschaftstaktik der Ulmer geschlagen geben, die vier der sechs Runden gemeinsam vornewegliefen, um zu schauen, ob da jemand mithalten kann. Ende der fünften Runde setzte sich Lamin Bah an die Spitze, doch beim Schlussanstieg vor der langen Zielgeraden überholte ihn Konrad, der sich mit den Erfahrungen vom Vorjahr diese Taktik zurechtgelegt hatte. Auch Völkl zog noch an Bah vorbei.

Das Ziel ist Olympia

Bei den Frauen dominierten ebenfalls eine Ulmerin. Siegerin wurde die Triathletin Marlene Gomez Islinger mit einer halben Minute Vorsprung. Sie startet international, zuletzt im Weltcup im japanischen Miyazaki. Dort wurde sie Zehnte. Für Islinger war es ein Trainingslauf, den sie laut ihres Trainers noch deutlich schneller hätte laufen können. Mit seiner Hilfe möchte die Ulmerin ihre Laufleistung verbessern. Islingers großes Ziel ist das Mixed-Team im olympischen Triathlon: Dort laufen zwei Männer und zwei Frauen.

Auf dem dritten Platz mit fast einer Minute Abstand landete Lena Humburger, eine weitere SSV-Läuferin. Dazwischen hatte sich die U20-Läuferin Anne Schwarz vom TSV Niederelsungen geschoben. Beste aus Oberschwaben und dem Allgäu wurde Stephanie Wunderle (SG Niederwangen) als Fünfte vor Paulina Wolf (TSV Reute Runners), die Sechste wurde. Klar war natürlich, dass in beiden Mannschaftswettbewerben die Läufer des SSV Ulm vorne lagen. Bei den Männern gab es einen Ulmer Doppelsieg, der LTC Wangen wurde Dritter. Bei den Frauen kamen die TSV Reute Runners auf Rang zwei, Dritter wurde die LG Welfen.

Beim Nachwuchs in den Schüler- und Jugendläufen siegten in der U12 Miguel Müller Cerqueira (DAV Ravensburg) und Johanna Hill (TSV Reute Runners). In der U14 waren die Mädchen und Jungs fast gleich schnell: Julian Merk (SC Vöhringen) und Frederike Stolzmann (LTC Wangen) setzten sich durch. Die U16-Sieger kamen von den TSV Reute Runners: Lena Narog und Laurin Wolf. Das Feld der wenigen Jugendläufer wurde mit den erwachsenen Einsteigern aufgefüllt. Bei drei Runden war das allerdings eine Idee, die fast den Zeitplan sprengte und die Erwachsenen nicht vor Überrundungen schützte.

Die beste Leistung der Jugendlichen lieferte Nico Mayr vom TSV Erbach ab, bei den Juniorinnen war es Jessica Gewitz, ebenfalls vom TSV Erbach. Beid eNachwuchsläufer ließen die Jedermänner weit abgeschlagen hinter sich.