Für Fronreute engagiert, aber auch mal privat sein

Nach der Wiederwahl im Juli ist Fronreutes Bürgermeister Oliver Spieß nun auch formell für eine weitere achtjährige Amtszeit verpflichtet worden. Gelegenheit für einige grundsätzliche Bemerkungen.

Der eigentliche Akt der Verpflichtung war letztlich eine kurz Formalie, wie Gemeinderat Robert Scherrieb in seiner Eigenschaft als erster Stellvertreter des Bürgermeisters zu Beginn der Sitzung hervorgehoben hat. Die Vereidigung von Spieß war ja schon bei seiner ersten Verpflichtung im Oktober 2002 erfolgt, und der Eid gilt damit weiterhin. Der Bürgertreff im Dorfgemeinschaftshaus im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung zeigte auch die Anerkennung, die dem Bürgermeister entgegengebracht wird.

Bei der Wahl an einem sommerlich heißen 22. Juli – zudem am auch in Fronreute beliebten Rutensonntag – waren immerhin 39,1 Prozent der Wahlberechtigten an die Urne gegangen, ein Wert, der gemessen an den heute realistischen Erwartungen ziemlich gut war – auch mit Blick auf andere Kommunen. Auch die 92,7 Prozent Zustimmung für Spieß waren eine unzweideutige Bestätigung.

Spieß selbst hat am Abend seiner dritten Amtseinsetzung einige grundsätzliche Punkte hervorgehoben. Er wisse, gestand er ein, dass er mittlerweile einen Teil der Arbeitszeit außerhalb der Gemeinde verbringe. Dabei begründete er seine wesentlichen externen Ämter – den Fraktionsvorsitz der Freien Wähler im Kreistag und den Vorsitz im Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis – auch damit, dass diese Verpflichtungen letztlich den Interessen Fronreutes durchaus förderlich seien.

Gerade mit Blick auf die große Arbeitsbelastung der vergangenen Jahre hob Spieß zudem hervor, fortan auch die eigene Gesundheit und die Familie nicht aus den Augen verlieren zu wollen. Immerhin werde von Bürgermeistern fast schon erwartet, bei so gut wie allen Veranstaltungen in der Gemeinde zumindest vorbeizuschauen. Freie Zeit für Privates bleibe da oft auf der Strecke. Robert Scherrieb hatte diesen Gedanken in seinen Bemerkungen vor der Verpflichtung ebenfalls kurz formuliert und programmatisch ergänzt: Man wolle in den kommenden acht Jahren noch einiges gemeinsam abarbeiten, einiges noch auf den Weg bringen und noch einige Visionen entwickeln.

Wie Scherrieb im Namen des Gemeinderats, so brachte auch Hauptamtsleiterin Margot Kolbeck namens der Rathaus-Belegschaft die persönliche Wertschätzung zur Sprache. Dies geschah auch mit einer humorvollen Note, weil dabei alle kurz ans Mikrofon traten und ein Wort zur Charakterisierung ihres Schultes vortrugen. Dabei wurde nicht zuletzt deutlich, dass im Fronreuter Rathaus der Humor nicht verboten ist.