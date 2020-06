Exhibitionist am Bibersee: Polizei sucht Zeugen

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich bereits am 27. Mai am Bibersee ereignet hat. Dort war laut Polizeibericht einer 33-Jährigen, die sich auf der Liegewiese befand, ein Unbekannter aufgefallen, der sexuelle Handlungen an sich vornahm. Als die Frau auf den Exhibitionisten zuging, flüchtete dieser.

Personen, die den Mann ebenfalls beobachtet haben oder denen sonst etwas Verdächtiges an diesem Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr an dem See aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Ravensburg unter Telefon 0751 / 8030 zu melden.