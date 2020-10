Es ist Detektivarbeit mit Fingerspitzengefühl

In vielen Fällen melden sich bei potentiell von einer Corona-Ansteckung Betroffenen nicht die Gesundheitsämter, sondern die Rathäuser. Das Ansteigen der Infektionszahlen bringt für die Gemeindeverwaltungen in Landgemeinden wie Fronreute also viel Mehrarbeit mit sich.

Ansprache ist eine sensible Herausforderung

Die Art und Weise, wie man Betroffene oder auch nur möglicherweise durch Corona infizierte Menschen anspricht, ist eine sensible Herausforderung. Anders als die landläufige Meinung gibt es kein automatisiertes Verfahren, um die Kontaktwege Infizierter wirklich gründlich sowie vollständig zu rekonstruieren. Dafür erfordert es fast schon Detektivarbeit, verbunden mit Fingerspitzengefühl. Nur so gewinnt man eine solide Grundlage, und nur so lässt sich das Ausbreiten des Coronavirus über Quarantäne zumindest ausbremsen. Daher stehen auch Menschen hinter dieser Arbeit.

Und die entsprechenden Telefonate oder Recherche-Gespräche übernehmen in der Regel nicht Gesundheitsämter, sondern die vor Ort bekannten Namen und Gesichter vom örtlichen Rathaus. Die Erfahrung hat nämlich gezeigt, dass sich Betroffene in diesen kritischen Gesprächen gegenüber Leuten, die man kennt, sehr viel eher öffnen. Allerdings bedeutet dies vor Ort auch Mehrarbeit, in Fronreute insbesondere für Hauptamtsleiterin Margot Kolbeck und ihren Stellvertreter David Kiem.

Neue Vorschriften kommen oft abends

Mehrarbeit bedeutet die neue Corona-Welle auch für Fronreutes Bürgermeister Oliver Spieß. Denn wie schon im Frühjahr treffen Mails vom Land mit neuen Vorschriften im besten Juristendeutsch bemerkenswerterweise oft am späten Abend und an Wochenenden ein, um diese Vorgaben dann wieder kurzfristig bis zum nächsten Arbeitstag in konkrete und verständliche Anweisungen umzusetzen.

Um die Gemeinde auch weiterhin gut durch die Pandemie zu bringen, hat sich die Gemeinde Fronreute beispielsweise nun auch dazu entschlossen, vorerst keine weiteren privaten Feiern mehr in den Veranstaltungshäusern anzunehmen. Weiterhin sehr viel Mehrarbeit verlangt die aktuelle Verschärfung auch von den Kollegien an den Kindergärten und den Schulen in der Gemeinde, um Betreuung und Zuwendung bei gleichzeitig garantiertem Abstand samt Hygiene zu garantieren.