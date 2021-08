Erneut brennen Zeitungen in einer Bushaltestelle

Ein brennender Zeitungsstapel in einer Bushaltestelle in der Hauptstraße in Blitzenreute war der Grund eines Einsatzes der Feuerwehr am Mittwoch gegen 5 Uhr. Eine Zeitungsausträgerin entdeckte den Brand und verständigte Polizei und Feuerwehr.

Die Freiwillige Feuerwehr löschte den glimmenden Stapel Papier rasch. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden die Zeitungen in Brand gesteckt. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich. Angaben der Zeitungsausträgerin gegenüber einer Polizeistreife zufolge, war es in der vergangenen Woche bereits zu einem identischen Vorfall gekommen. Daher bittet das Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751/8036666 um sachdienliche Hinweise.