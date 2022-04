Erfolgreiches Kirchenkonzert des Musikvereins Blitzenreute

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag den 3. April durfte eine kleine Abordnung der Musikkapelle Blitzenreute zahlreiche Besucher beim Kirchenkonzert in der Pfarrkirche St. Laurentius in Blitzenreute begrüßen. Unter dem Motto „Mir machet weiter“ wurde erstmals ein Kirchenkonzert durchgeführt.

Für unseren „neuen/alten“ Dirigenten Wladimir Neufeld war es das erste Konzert, nachdem er vor fast zwei Jahren die Musikkapelle Blitzenreute als musikalischer Leiter übernommen hat. Das Konzert wurde mit der Fanfare „The Olymipc Spirit“ von John Williams eröffnet. Mit diesem Stück wurden 1988 die damaligen Olympischen Sommerspiele in Seoul eröffnet. Bei dem Stück „Memory“ von Rob Ares übernahm unser Jungmusikant Tim Deuringer die Solo-Stimme und zeigte, was er in der Jugendausbildung gelernt hat. Weiter ging es mit den Stücken „Free World Fantasy“ von Jacob de Haan und mit dem Polka-Hit „Von Freund zu Freund“. Mit dem Konzertmarsch „Abel Tasman“ kam schon wieder ein wenig Festzeltstimmung auf.

Bei „My Dream“ von Peter Leitner spielten Julia Moosherr und Monika Schnetz mit deren Flügelhörnern die Solostellen. Zum Abschluss wurde das Publikum mit „Highland Cathedral“ mit Dudelsack-ähnlichen Klängen nach Schottland entführt. Als Zugabe haben die Musikerinnen und Musiker „Heal the World“ von Michael Jackson aufgelegt und im Stillen mit dem Publikum für den Frieden in der Welt gebetet. Unsere Vorsitzende, Monika Schnetz, führte gekonnt durch das kurzweilige Konzertprogramm.

Es war für alle ein wunderschönes Ereignis und Abschluss für die kleine Abordnung der Musikkapelle Blitzenreute. Wir durften endlich wieder für Sie Musik machen und Sie konnten wieder unseren Klängen lauschen. Dafür danken wir Ihnen herzlich.

Wir freuen uns, dass wir ab dieser Woche mit allen Musikerinnen und Musiker die Probenarbeit aufnehmen. Auch freuen wir uns, wenn wir hoffentlich in eine Musikersaison starten können.