Erfolgreiche Deutsche Meisterschaft für Nina Kesenheimer

In der Kalenderwoche 25 machte sich Nina Kesenheimer aus Möllenbronn zusammen mit ihren zwei Islandpferden Krummi vom Pekenberg und Narfi vom Forstwald auf dem weiten Weg nach Lüneburg zum Gestüt Kronshof, wo die diesjährige Deutsche Jugendmeisterschaft der Islandpferde stattfand, kurz DJIM. Kesenheimer ging als amtierende Meisterin in der Passprüfung, Passrennen und dem Speedpass an den Start – drei Prüfungen, in denen die Reiter die spezielle Gangart Rennpass, die die Islandpferde neben dem Schritt, Trab, Galopp und Tölt beherrschen, auf einer sogenannten Passbahn präsentieren müssen. Dabei geht es um Geschwindigkeit, Harmonie zwischen Reiter und Pferd und die korrekte Durchführung.

Das Turnier startete für Kesenheimer mit der Passprüfung. Nach einem geglückten 1. Durchgang auf Sicherheit lag Kesenheimer auf dem 3. Rang und es ging im 2. Durchgang um Bronze, Silber oder Gold. Im zweiten Durchgang gaben Kesenheimer und ihr mittlerweile 21-jähriger Krummi nochmals alles und konnten sich durch den sehr guten, sicheren und schnellen Lauf den 1. Platz und somit den 1. Meistertitel sichern und ihren Titel in dieser Disziplin zum dritten Mal in Folge verteidigen.

Weiter ging es an den nächsten Tagen mit dem Passrennen 250 Meter. Hier waren Kesenheimer und ihr Krummi vom Pekenberg ebenfalls schnell unterwegs, mussten sich lediglich ihrer Kaderkollegin aus dem Bundeskader Elisa Schröder geschlagen geben und gewannen so den Vizemeistertitel in dieser Disziplin.

Als letzte Prüfung stand am Sonntag der Speedpass auf dem Programm. Kesenheimer und Krummi zeigten nochmals zwei sehr schnelle Läufe, wurden dort daher zum zweiten Mal mit einer Geschwindigkeit von circa 45 Stundenkilometern auf dieser DJIM Deutsche Meister und konnten auch diesen Titel verteidigen.

Aufgrund der konstant sehr guten Leistungen gewannen die Beiden bei der Abschlussparade ihren dritten Meistertitel in der Passkombination der Junioren.

Nun heißt es weiter trainieren, da es in ein paar Wochen zu Deutschen Meisterschaft der Erwachsenen nach Sankt Peter Ording geht, wo die Equipe für die diesjährige Mitteleuropäische Meisterschaft in Hannover Anfang August berufen wird.