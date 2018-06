Eltern zahlen mehr für Schülerbetreuung

In der Gemeinde Fronreute müssen Familien für die Betreuung ihrer Kinder an den Grundschulen künftig tiefer in die Tasche greifen. Der Gemeinderat hat in jüngster Sitzung nach einem 17200-Euro-Defizit im Jahr 2014 eine Anhebung des Elternbeitrags beschlossen.

Es gibt Erfolge bei der Wertschätzung, die nicht automatisch Erfolge bei der Unkostendeckung sind; hierzu zählt das kommunale Betreuungsangebot an den Grundschulen in Fronhofen und Blitzenreute. Und aller Wahrscheinlichkeit nach wird auch die von den Ratsmitgliedern als moderat eingeschätzte Verteuerung dieser Angebote daran letztlich nicht allzu viel ändern.

Laut dem nun verabschiedeten Beschlussvorschlag kostet die maximale Betreuungszeit von 7 Uhr bis 8 Uhr sowie von 11.30 Uhr bis 14 Uhr fortan bei einer Buchung für fünf Tage pro Woche im Monat nicht mehr 52,50 Euro, sondern 60 Euro. Für die vorunterrichtliche Betreuung von 7 Uhr bis Schulbeginn veranschlagt die Kommune fortan (bei fünf Tagen in der Woche und pro Monat) nicht mehr 17,50 Euro, sondern 20 Euro. Und die nachunterrichtliche Betreuung bis 14 Uhr erhöht sich entsprechend von 35 auf 40 Euro.

Jetzt soziale Komponente

Neu eingeführt haben die Ratsmitglieder auf Vorschlag der Verwaltung eine soziale Komponente. Demnach erhalten Familien für das zweite Kind in der kommunalen Betreuung eine pauschale Ermäßigung von 40 Prozent und von weiteren 20 Prozent für jedes weitere Kind.

Derzeit nutzen 68 Kinder an der Grundschule Blitzenreute und 20 Kinder an der Fronhofener Schule das Angebot. Diesen kommunalen Service hat Fronreute im Schuljahr 2000/2001 an beiden Grundschulen eingeführt. Zunächst bestand das Angebot für die Zeit zwischen 7.30 Uhr bis 13 Uhr, doch hat der Gemeinderat die Betreuungszeit aufgrund der steigenden Nachfrage 2011 auf 7 Uhr und bis 14 Uhr erweitert. Zusätzlich besteht in Blitzenreute bis 15.50 Uhr ein sogenanntes Jugendbegleitprogramm, das für die Eltern kostenlos ist. Dieses wird vom Land massiv gefördert und beinhaltet auch eine ehrenamtliche Beteiligung.

Der kommunale Abmangel (was nicht von Elternbeitrag und Zuschüssen abgedeckt ist) lag laut Hauptamtsleiterin Margot Kolbeck im ersten Jahrzehnt jährlich unter 2000 Euro. Die Verlängerung des Programms 2011 hat dann für die folgenden drei Jahre zu einem Abmangel von im Schnitt 12000 Euro geführt und mittlerweile sind es 17200 Euro, die die Gemeinde zuschießen muss.

Diese Steigerungen haben nun mehrere Ursachen. Neben der Ausweitung der Betreuungszeit sind es höhere Personalkosten durch die Begleitung zum Mittagsessen, das immer mehr Kinder wahrnehmen, sowie tarifliche Lohnerhöhungen und die Entscheidung des Landes, im Fall der sogenannten „Ausweitung der Betreuungszeiten“ die Landeszuschüsse pro Wochenstunde zu vermindern. Zudem werden ab dem kommenden Schuljahr Ganztagsschulen bei der Bezuschussung deutlich bevorzugt. Laut Bürgermeister Oliver Spieß werde an diesem Beispiel deutlich, dass die Politik die Ganztagsschule wolle.