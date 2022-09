Elfter Staiger Herbstmarkt

Der Herbstmarkt wird auch diesen Samstag Staig zwischen 10.30 und 18 Uhr zum beliebten Ziel im Schussental machen, davon sind die Organisatoren rund um die Dorfgemeinschaft Staig überzeugt.

Denn es ist die bunte Mischung aus Verkaufsständen, Ausstellungen, Spielangeboten, Auftritten und kulinarischen Spezialitäten, die seit Jahren die Attraktivität dieses Dorffestes ausmachen. Beim Herbstmarkt wirken in erster Linie die in und um Staig aktiven Vereine und Gruppen sowie die dortigen Firmen unter der Schirmherrschaft der Gemeinde Fronreute mit. Und diese Gemeinschaft macht den Charme aus, so die Veranstalter. Stattfinden wird der Herbstmarkt entlang und rund um die Mochenwanger Straße.

Auftakt ist um 10.30 Uhr, wenn die Trommlergruppe der Grundschule Blitzenreute auftreten wird. Auf der Aktionsbühne beim Bürgerhaus wird es dann parallel zum Marktgeschehen fast durchgehend Programmpunkte geben, sehr viel Musik, aber auch Zauberei und eine Clown-Show. An anderen Standorten gibt es durchgehend Mitmachangebote, besonders für Kinder und Familien, beispielsweise ein Maskenbasten des Staiger Kindergartens oder die Gokart-Bahn der Narrenzunft „Schalk von Staig“.

Beim eigentlichen Markt bieten professionelle Anbieter und Vereine Produkte zum Dekorieren und Verschenken sowie für die Küche an. Und bei den Ständen mit Speisen und Getränken ist fast eine kulinarische Weltreise möglich.

Finale wird ab 18 Uhr im Weinzelt beim historischen Zehntstadel sein, in das die Theaterfreunde Blitzenreute einladen. Neben Parkplätzen gibt es aber auch viele Möglichkeiten, mit dem Bus zu kommen.