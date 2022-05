Eine Spinne löst Unfall in Fronreute aus

Aus Angst vor Spinnen sind schon so einige Unglücke passiert. Jüngst ist es deswegen zu einem Verkehrsunfall auf der Blitzenreuter Steige gekommen. Wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt, ist eine 21-jährige Autofahrerin so stark vor einer Spinne in ihrem Auto erschrocken, dass sie die Kontrolle über Fahrzeug verlor.

Die Frau fuhr am vergangenen Freitag auf der Bundesstraße 32 von Blitzenreute in Richtung Staig, als es gegen 4.15 Uhr zu der unvorhergesehenen Begegnung im Morgengrauen kam.

Vor Schreck kam die 21-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und kam schließlich in einer Wiese zum Stehen. Insgesamt entstand so ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Die Autofahrerin kam mit einem gehörigen Schrecken davon. Die Polizei schließt ihren Bericht mit dem folgenden Satz: „Über den Gesundheitszustand der Spinne nach dem Unfall ist nichts bekannt.“