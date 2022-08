An der Schiebetür eines Einkaufsmarktes an der Blitzenreuter Steige in Blitzenreute ist ein Einbrecher in der Sonntagnacht gescheitert.

Der Täter versuchte laut Polizeibericht vermutlich mit einem Werkzeug die Schiebetüren aufzuhebeln. Da er dabei gegen 21.15 Uhr den Alarm des Marktes auslöste, flüchtete er. Die Polizei Weingarten ermittelt wegen des versuchten Einbruchs.