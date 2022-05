In den Container einer Baustelle in der Hauptstraße in Blitzenreute ist ein Unbekannter im Laufe des vergangenen Wochenendes eingebrochen.

Der Täter hebelte laut Polizei mit einer Eisenstange das Türschloss auf und stahl eine Flex sowie einen Bohrer im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen des Einbruchs, Hinweise werden unter Telefon 0751/8036666 erbeten.