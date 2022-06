Ein Einbrecher ist zwischen Sonntagmorgen und Dienstagabend in ein Wohnhaus in Staig, Große Bettna, eingestiegen. Laut Polizei brach der Täter ein Kellerfenster auf und durchsuchte das Gebäude. Was genau der Täter gestohlen hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die in der fraglichen Zeit im Raum Große Bettnau/Im Weizen Verdächtiges gesehen haben, sich unter Telefon 0751 / 803 66 66 zu melden.