Einbrecher scheitert an Terrassentür

Vergeblich hat ein Unbekannter am Montag zwischen 14 und 18.15 Uhr versucht, die Terrassentür eines Wohnhauses in Fronreute aufzuhebeln. Der Unbekannte scheiterte laut Polizei offensichtlich an der Sicherheitstechnik. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Altshausen unter der Telefonnummer 07584 / 92170 zu melden.