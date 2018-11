Von Sybille Glatz

Trotz massiver Kritik vonseiten der Naturschutzverbände und der Grünen- und ÖDP-Fraktion soll das Gelände der ehemaligen Bodan-Werft in Kressbronn bebaut werden dürfen. Das entschied der Planungsausschuss des Regionalverbandes mehrheitlich in seiner Sitzung vergangener Woche in Tettnang. Diese Entscheidung ist nicht bindend und nur eine Empfehlung an die Verbandsversammlung am 14. Dezember, aber dennoch richtungsweisend.

Der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben beschäftigt sich im Rahmen der Fortschreibung des Regionalplanes mit ...