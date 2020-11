Ein Stück Heimat, ein Stück Dialekt

Der Oberschwäbische Kalender für das Jahr 2021 ist da. Sein Titel lautet diesmal„Zuatraua“. Ein Schwerpunkt liegt diesmal auf dem schwäbischen Dialekt. Der Kalender ist im Buchhandel erhältlich.

„Die Zukunft der Dialekte sieht düster aus. Die Medien und das ‚Allerwelts- Englisch‘ führen zum ‚Lockdown‘ des Dialekts“, heißt es im Vorwort zum Oberschwäbischen Kalender für das kommende Jahr. Ja, es ist Sprachmüll zu Produkten, die dann auch so schmecken – die Coffees to Go, die SUVs, deren Protz als „sports utility vehicles“ getunt werden. Dafür freut man sich ein Jahr am Charme der schwäbischen Gedichte oder allein an den Namen der Fasnetstage: „Gompiger Donnschdig, Bromiger Freidig, Fasnetssondig, Fasnetsmeedig, Fasnetszeischdig“. Schön, das Claudia Scherer aus Wangen mit einem ihrer Gedichte im Kalender zu finden ist: „aschtrein / soll s sei/ unsr deitsch / abr gucket en doch an/ den ascht-reine baum/ von unsre sproch/ so zamm-gschtutzt/ dass r koi frucht meh hot…“

Der Dialekt im Wandel

Dialekte wandeln sich, vor allem im städtischen Umfeld. Das gilt für das „Köllsche“ wie für das Oberschwäbische. Das bringt Vorteile wie Nachteile. Sie würden sonst zum Musealen Relikt, werden aber auch oft gefälliger. Der Oberschwäbische Kalender hat da etwas sympathisch Bewahrendes. Er ist kauzig und knitz, hat Witz und Hintersinn, auch in 2021.

Kult schon fast sind die wundervollen Schwarz-Weiß-Fotografien mit starken, authentischen Charakteren oder einem winzigen Stück Natur, das für die Schönheit dieser Region steht. Das findet sich noch immer. Mit den drei kleinen, herzerfrischenden Mädchen, mit der Feuerwehrfrau, und ihrem schönen Satz „Anand helfa, it bloß wenn’s brennt“ und der wohl einsamen älteren Frau – „Was i girn hätt? Ebbern zom Schwätza. Wo loset. Wo mi ma.“

Doch auch die Macher dieses Kalenders, die Schüler aus den Fotoklassen in Bad Saulgau und Stuttgart, wandeln sich, kommen aus einer anderen Generation. Sie wollen nicht nur einen Kult bedienen, sondern formal Neues ausprobieren. Dies ist in diesem Kalender mehr als in den vorigen geschehen. Mehr grafisch gestaltete Illustrationen, formal überzeugend, aber doch auch kühler, distanzierter. Dieser Gegensatz darf sein. Der Kalender ist kein Museum.