Doppelter Musikgenuss im Dorfgemeinschaftshaus Blitzenreute

Am Samstag, 26. November, durfte die 1. Vorsitzende Monika Schnetz zum Jahreskonzert zahlreiche Konzertbesucher im Dorfgemeinschaftshaus in Blitzenreute willkommen heißen.

Die Jugendkapelle Wolpertswende-Blitzenreute, unter der Leitung von Jochen Brauchle, eröffnete das Konzert. Danach nahm die Musikkapelle Blitzenreute auf der Bühne Platz. Wladimir Neufeld hat ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt und begeisterte die Gäste. Der Höhepunkt des Abends waren die gemeinsamen Stücke der Jugendkapelle Wolpertswende-Blitzenreute und der Musikkapelle Blitzenreute. Mit dem „Partyplanet“ von den Fäaschtbänklern wurde das Dorfgemeinschaftshaus tatsächlich fast zum Partyplanet. Mit „All I Want for Christmas Is You“ wurde der Konzertabend musikalisch beendet.

Für Wladimir Neufeld, der schon seit Mai 2020 Dirigent des Musikvereins Blitzenreute ist, war es das erste Jahreskonzert. Er begeisterte nicht nur die Musikerinnen und Musiker, sondern auch die Gäste.

Die geehrten Musikerinnen und Musiker, die an der Hauptversammlung vom Blasmusikkreisverband geehrt wurden, wurden am Konzert namentlich erwähnt. Insgesamt konnte die Vorsitzende auf 570 Jahre aktives Musizieren und 60 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit der Geehrten zurückblicken.

Es war ein gelungener doppelter Musikgenuss. Das größte Lob an die Musiker/innen ist der Applaus und das geht nur mit Gästen.