Diebstahl, Drogen. Unfälle: Was Fronreutes Kriminalitätsstatistik im Detail aussagt

Zwar gibt es in Fronreute einen gewissen Anstieg bei Straftaten, doch die Lage bleibt sicher. Das sagen Polizeioberrat Nicolas Riether und Hauptkommissar Holger Beutel. Sie haben im Gemeinderat die Kriminalstatistik für 2019 vorgelegt.

Wie in den anderen Landgemeinden Oberschwabens auch scheint die Welt in der Gemeinde Fronreute „in Ordnung“ zu sein. Man ist also nicht nur räumlich Meilen entfernt von der mexikanischen Grenzstadt Tijuana, die derzeit weltweit als Kommune mit der höchsten Kriminalität gilt. Diese auch für 2019 positive Schlussfolgerung bei der Fronreuter Kriminalitätsstatistik haben vor dem Gemeinderat Kriminaloberrat Nicolas Riether vom übergeordneten Revier in Weingarten und der vor Ort zuständige neue Leiter des Polizeipostens in Altshausen, Hauptkommissar Holger Beutel, gezogen.

Mehr angezeigte Straftaten und Verkehrsunfälle

Und gerade weil die Zahl der Einsätze und der Straftaten niedrig ist, hat es die Statistik nicht ganz einfach, denn es gibt daher naturgemäß von Jahr zu Jahr eben immer wieder Ausschläge nach oben oder unten. So stieg 2019 bei 356 Einsätzen die Zahl der angezeigten Straftaten gegenüber 2018 von 49 auf 86 sowie die Zahl der Unfälle von 85 auf 127, immerhin ohne Todesopfer. Die höheren Unfallzahlen sind auch auf Unsicherheiten bei den Autofahrern wegen der Umleitungen während der Arbeiten an der Bundesstraße nach Altshausen zurückzuführen gewesen, wie Riether auf Nachfrage von Thomas Böse-Bloching bestätigte.

Bei den Straftaten haben sich die Steigerungen quer durch alle Kategorien ergeben – von Diebstahl über Sachbeschädigung und Rohheitsdelikte bis hin zu Fälschungen und Betrug. Lediglich bei der verschwindend geringen Zahl von Drogendelikten gab es keine Zunahme. Spürbar zugenommen haben allerdings Straftaten rund um den Online-Handel, also das Nicht-Bezahlen von Ware oder nicht korrekte oder gar nicht erfolgte Lieferungen. Riether geht davon aus, dass solche Vergehen in Corona-Zeiten mit dem beobachteten Anstieg des Online-Handels noch zunehmen werden. Zu beachten ist Beutel zufolge aber auch, dass in der Statistik nur die angezeigten Straftaten auftauchen, wobei es laut Riether ganz allgemeinen einen Trend gibt, dass heute mehr Leute mehr an und für sich undramatische Beschwernisse bei der Polizei zur Anzeige bringen als früher. Laut Statistik waren von den 46 ermittelten Tatverdächtigen die meisten Männer (85 Prozent), sowie 36 Deutsche und vier Asylbewerber.

85 Prozent der Tatverdächtigen sind Männer

Prävention ist ein Gedanke, den Bürgermeister Oliver Spieß zur Sprache brachte. So fände er es wichtig, wenn der Polizeiposten in Altshausen nach der Corona-Zeit vor Senioren verstärkt über Betrüger („Enkel-Trick“, falsche Polizisten) informieren würde. Was Jugendliche angeht, gibt es keinen akuten Bedarf, aber auch in dem Fall könne Aufklärung nicht schaden, so Spieß. Der in Altshausen ansässige Polizeiposten unter Beutel ist mit insgesamt zehn Beamten für rund 31 000 Bewohner zuständig. Dieser Posten und derjenige in Bad Waldsee gehören zum von Riether geleiteten Polizeirevier Weingarten, das den nördlichen und westlichen Teil des Landkreises betreut.