Der SV Fronhofen ehrt seine ehrenamtlich Tätigen

Im Rahmen der Generalversammlung ehrte der SV Fronhofen zahlreiche ehrenamtlich Tätige aus den verschiedensten Abteilung des Vereins. Die Verbandsehrungen vonseiten des württembergischen Fußballverbands (WFV), der württembergischen Sportjugend (WSJ) und des württembergischen Landessportbund (WLSB) in Form von Ehrenbriefen, Verbandsnadeln in Bronze, Silber und Gold wurde von den Vorständen Daniel Aust und Florian Thoma übernommen.

So wurden Jeanette Hassler, Uschi Schmitz, Matthias Heinz, Max Köberle, Gabriel Jehle, Thomas Haag, Helmut Kühny, Dieter Kemmer, Gerhard Schmitz, Robert Eble, Wendelin Kühny und Konrad Müller für ihr ehrenamtliches Engagement in Form eines Ehrenbriefs ausgezeichnet. Werner Pongratz, Martin Sorg, Dominik Deutelmoser, Fabian Deutelmoser, Alfons Schefold und Daniel Aust bekamen Ehrennadeln in Bronze überreicht. Martha Full, Dorothea Aust, Silvia Kappler, Florian Thoma und Joachim Müller erhielten eine Ehrennadel in Silber. Uli Köberle erhielt für seine langjährige Tätigkeit als Abteilungsleiter und Vorstand des Fördervereins des SV Fronhofen die WLSB Ehrennadel in Gold und unser ehemaliger Jugendleiter Reinhold Kühny erhielt für seine herausragende Leistung für die Jugendarbeit inklusive 26 Jahre Jugendleiter beim SV Fronhofen die Verbandsehrennadel des WFV in Gold und die Verbandsehrennadel der württembergischen Sportjugend in Gold!

Allen geehrten herzlichen Glückwunsch zu diesen großartigen Auszeichnungen und vielen herzlichen Dank für euren Einsatz zum Wohle des SV Fronhofen.