Corona verhindert Theater

Auch die Theaterfreunde Blitzenreute verzichten dieses Jahr auf eine Produktion. Normalerweise kommen immer mehr als 2000 Gäste zu den Aufführungen zwischen Weihnachten und Dreikönig.

Die Aufführungen der Theaterfreunde sprechen Jahr für Jahr ein Publikum aus der gesamten Region an, gerade weil die Blitzenreuter immer mehr als eine bloße Komödie bieten. So haben sie in der vergangenen Saison mit „Das schwäbische Paradies“ von Manfred Eichhorn ein streckenweise sehr ernstes Stück gegeben, das sich fast schon unbeabsichtigt prophetisch für das kommende Corona-Jahr mit der Endlichkeit des Lebens auseinandergesetzt hat. Mit dem Theater fallen nun aber auch die Spenden aus dem Reinerlös für soziale Zwecke weg, in der vergangenen Saison waren dies immerhin 3000 Euro.

Auch für die Gruppe sei es natürlich sehr schade, bestätigt Hans-Peter Müller, da die Probenarbeit den Lebensrhythmus im Herbst ganz klar bestimmt. Wie der Vereinsvorsitzende bestätigt, haben sich die Aktiven des Vereins aber entschieden, auf das Projekt zu verzichten. Denn neben den Aufführungen wäre auch eine Probenarbeit unmöglich gewesen.

Die Theaterfreunde haben 2018 das 25-jährige Bestehen ihres Vereins gefeiert, aber die Tradition eines Theaters „zwischen den Jahren“ geht in Blitzenreute bis 1968 zurück.