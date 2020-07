Corona diktiert auch das Vereinsleben

Der Corona-Stillstand ab Mitte März hat alle betroffen. Aber, wie man wieder schrittweise in eine Normalität zurückkehrt, ist für die drei Vereine durchaus unterschiedlich.

Erst wenn Gewohntes fehlt, merken viele, dass das Gewohnte doch nicht selbstverständlich ist. Das gilt auch für die gewohnten Angebote über Vereine auf ehrenamtlicher Basis, die in Corona-Zeiten zum Stillstand gekommen sind. Doch während für die meisten Vereinsmitglieder schlicht etwas fehlt, waren und sind die Vorstände noch sehr viel mehr als sonst gefordert. Dabei wurde auch deutlich, dass das unterschiedliche Wesen einzelner Vereine auch zu einem unterschiedlichen Neustart unter Corona-Bedingungen führt.

Vielfalt bei Neustarts im SV Blitzenreute

Renate Guthörl hat seit Anfang März geahnt, dass da was auf den Sportverein Blitzenreute (SV) zukommt. Und als dann die Schulschließungen anstanden, hat sie sich am Freitag davor (13. März) mit Jürgen Möhrle, dem Vorsitzenden des SV Fronhofen, abgestimmt und dann mit ihrem Blitzenreuter Vorstand den Sportbetrieb eingestellt – noch vor der offiziellen Weisung. Nach all den Tagen der Ungewissheit davor, war dieser Schritt sogar eine Erleichterung – so die Vorsitzende. Doch alsbald ging es mit der Frage weiter, wie denn der Neubeginn in einem Verein mit knapp 1000 Mitgliedern aussehen könnte. Hilfreich dabei waren entsprechende Konzepte der Sportverbände zur Orientierung. Und dank Online-Konferenz-Plattformen kann der Vorstand seit April wieder regelmäßig tagen.

Dabei wurde rasch deutlich, dass die Unterschiedlichkeit der Sportarten dazu führt, dass man nacheinander und unterschiedlich neu starten muss. Den Anfang hat Anfang Mai die Abteilung Tennis gemacht, da dort der Abstand garantiert ist. Auch bei Laufsport und Tischtennis ging es bald wieder los. Schwieriger ist es für Mannschaftssportarten. So gibt es inzwischen für die Fußballer zwar ein Training, aber gerade Jugendlichen wollen ja nicht Technik üben, sondern miteinander kicken – aber genau das ging beim Start im Juni noch nicht. Letztlich hat der SV-Vorstand um Guthörl beschlossen, dass die einzelnen Übungsleiter in allen Abteilungen mit ihren Gruppen vereinbaren, wie und wann es weitergeht.

Parallel dazu mussten sich die Verantwortlichen zu Hygiene-Experten fortbilden: Da gab es zunächst Verbote (Umkleiden/Duschen nur zu Hause), in erster Linie galt es aber, ein individuelles Hygiene-Konzept für jedes einzelne Angebot zu erarbeiten. Dann stand die Praxis mit dem Einrichten von Desinfektions-Stationen an, und nach jedem Gebrauch eines Gerätes muss man das dann auch putzen. Dies gilt auch für alle gerade berührten Flächen beim Sportbetrieb. Damit die Aktiven dies dann auch tun, bedarf es der Vermittlung dieser Spielregeln. Und wiederum parallel dazu stehen generationsbezogene Herausforderungen an.

So gilt in den Schulen eine strikte Unterteilung in Kleingruppen, und diese Distanz-Vorgabe sollte im Vereinssport nicht konterkariert werden. Was den Seniorensport angeht, so wird laut Guthörl gerade jetzt deutlich, wie unverzichtbar die Begegnung untereinander vor und nach dem Sport ist – eigentlich. Im September soll der Regelbetrieb beim SV wieder neu losgehen. Insgesamt ist Renate Guthörl dankbar, dass es dem Vorstand gelungen ist, einerseits zentral für alle Abteilungen einen klaren Kurs vorzugeben und dann doch den Gruppen konkrete Fragen der Ausgestaltung zu überlassen.

Verschobene Premieren beim MV Blitzenreute

2020 sollte ein besonderes Jahr für den Musikverein Blitzenreute (MV) werden. Das ist es auch geworden. Aber nicht so wie erhofft. Denn letztlich wird nun 2021 ein besonderes Jahr werden müssen. Auch Monika Schnetz hat sich über Videokonferenzen mit ihren Vorstandskollegen beraten, und man ist zum Schluss gekommen, dass es beim Musizieren und bei Musikfesten allzu viele Unsicherheiten und Risiken gibt. Daher erst mal die Absagen. So hätte eigentlich im April ein Wunschkonzert stattfinden sollen, um mit dieser Sonderveranstaltung die Anschaffung der neuen Uniformen mitzufinanzieren. Und im September hätte eigentlich mit dem Stadelfest in Baienbach ein ganz neues Veranstaltungsformat Premiere haben sollen. Aber beide Termine finden nun erst kommendes Jahr statt. Immerhin: Das Maßnehmen für die neuen Uniformen gelang bei Einzelterminen, und es sind auch alle 45 Aktiven erschienen.

Gerade das hat Monika Schnetz, die Vorsitzende des MV, besonders gefreut. Mitte Juli soll nun eine erste Gesamtprobe samt Abstandsregeln auf einem ausreichend großen Privatgrundstück stattfinden. Was nun die Planungen für den Neustart der regulären Probenarbeit angeht, ist Schnetz dem Kreisblasmusikverband um Präsident Rudolf Hämmerle dankbar. Denn dieser steht in dieser Zeit der Unsicherheit mit profundem Rat zur Seite. Und nicht zuletzt hat Corona auch den musikalischen Neustart mit dem neuen Dirigenten verschoben. Aber immerhin ist Wladimir Neufeld bestens bekannt, denn er war bisher schon Stellvertreter.

Flexibilität bei Theaterfreunden

Im Vergleich einfach stellt sich die Situation bei den Theaterfreunden Blitzenreute dar, wie Hans Peter Müller darlegt. Laut dem Ersten Vorsitzenden wollen die Aktiven zum regulären Probenbeginn im Oktober entscheiden, ob und wie man zwischen Weihnachten und Dreikönig auftreten wird. Aber genau diese von heute an gesehen noch so weit in der Zukunft liegende Entscheidung macht deutlich, wie lange man mit Ungewissheit leben muss. Denn noch ist jede Aussage über den kommenden Winter reine Spekulation. Zur Not könnte man das nächste Theater wenigstens als Film anbieten, so Müller. Aber ein richtiges Theatergefühl würde schon allen gut tun – im Idealfall.

So wie bei diesen drei Vereinen beispielhaft aufgezeigt, geht es gerade vielen. Die Verantwortlichen sind nicht nur gefordert, sondern sich ihrer Verantwortung bewusst. Sicher ist nur, dass gerade jetzt deutlich wird, wie unverzichtbar ehrenamtliches Engagement für die gesellschaftliche Stabilität ist.