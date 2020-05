Corona dünnt Fronreuter Etat aus

Seit mehr als zwei Monaten machen sich die Konsequenzen aus der Corona-Epidemie auf die Gesellschaft und die wirtschaftliche Entwicklung bemerkbar. Nun lassen sich auch finanzielle Konsequenzen für die öffentliche Hand zumindest abschätzen.

So rechnen Fronreutes Bürgermeister Oliver Spieß und Kämmerin Daniela Kesenheimer mit spürbar geringeren Einnahmen aus der Gewerbesteuer, die – gemessen an den Vorjahren - wohl mindestens zur Hälfte einbrechen dürften. In der jüngsten Gemeinderatssitzung sprachen sie von Ausfällen von mindestens 500 000 Euro, vielleicht sogar sehr viel mehr. Im Etat sind 1,01 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen eingestellt, bei veranschlagten 10,3 Millionen Euro ordentlichen Erträgen insgesamt.

Beim Jahresabschluss 2018 lagen die Gewerbesteuereinnahmen bei 1,0 Millionen Euro und auch der Plansansatz für 2019 über 980 Millionen dürfte klar übertroffen werden. Es geht also um spürbar viel Geld. Bei den Grundsteuern dürften trotz Corona-Krise keine Einbrüche zu erwarten sein. Der Fronreuter Anteil an der Einkommenssteuer – geplant sind 3,2 Millionen Euro – wurde in der Ratssitzung nicht angesprochen, wobei die tatsächlichen Einnahmen aus dieser dann im Verlauf des Jahres widerspiegeln werden, ob und wie sich die Wirtschaftsschwäche auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt haben wird. Einsparungen in vergleichbarer Größenordnung dürften schwierig zu realisieren sein, gerade bei den Pflichtaufgaben der Gemeinde.