Christbaum-Verkauf in Fronhofen für guten Zweck

Der 24. Christbaum-Verkauf in Fronhofen zugunsten von Kindern in Not findet am Samstag, 10. Dezember, ab 8.30 auf dem Hof von Familie Schnetz in Fronhofen, Burgstraße 9 (Fachwerkhaus gegenüber der Kirche) statt und zwar mit gemütlicher Hockete am warmen Ofen, bei Zopfbrot- Frühstück, Glühwein, Kinderpunsch, Kaffee und Kuchen, Waffeln, Dinnete, Gulaschsuppe und Saiten, wie es in einer Mitteilung heißt. Der gesamte Erlös ist wieder bestimmt für Kinder in Indien und Burma.