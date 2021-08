Chevrolet stürzt in Fronreute den Hang hinab

Auf der Blitzenreuter Steige hat eine Autofahrerin am Sonntagnachmittag, 29. August, kurz nach 14 Uhr ihren Chevrolet den Hang hinab gesteuert.

Die 59 Jahre alte Fahrerin kam von Blitzenreute, als sie nach Polizeiangaben auf der kurvigen Strecke ihren Wagen übersteuerte und in der Folge den Hang hinunter lenkte. Die 59-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. An ihrem Wagen, der 20 Meter unter der Straße in der Böschung zum Stehen kam, entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Zur Bergung des Fahrzeugs musste die Bundesstraße kurzzeitig gesperrt werden.